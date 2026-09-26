İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarını sarsan dev fon soruşturmasında vites yükseltti. "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma dosyası doğrultusunda, para ve yatırımcı trafiğinin şifrelerini çözmek üzere düğmeye basıldı.

7 ŞİRKET İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli resmi yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşı (MKK) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne müzekkere yazarak, kapsama alınan 7 yatırım şirketine ait fonların geçmişten bugüne tüm verilerinin ivedilikle teslim edilmesini talep etti.

Savcılığın MKK'ya gönderdiği talep yazısında incelemeye alınan kurumlar tek tek sıralandı.

Dosya kapsamında Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. ile bağlantılı fonlar baştan aşağı taranacak.

Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yürütülen süreçte, şirketlerin tüm para izleri uzmanlarca analiz edilecek.

KURULUŞTAN TASFİYEYE KADAR HER HAREKET DÖKÜLECEK

Başsavcılık, MKK'dan söz konusu fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan tasfiye kararlarının yürürlüğe girdiği tarihe kadar gerçekleşen tüm yatırımcı hareketlerinin dökümünü istedi.

Savcılığın MKK'ya yazdığı yazı

Soruşturma birimlerinin masasına gelecek veriler arasında yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, hesaplardaki mevcut katılma payı değerleri ve pay oranları gibi kritik parametreler yer alacak. Bu hamleyle, fonlar üzerinden yürütülen dönemsel işlemlerin ve gizli kalmış para trafiğinin haritası çıkarılacak.

ŞÜPHELİ ÇIKIŞLAR İÇİN "KRİTİK 3 AY" MERCEĞİ

Fonlara ait Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 tarihlerini kapsayan son üç aylık zaman dilimi ise ayrı şekilde mercek altına alındı. Savcılık, tasfiye sürecine yaklaşılan bu üç aylık kritik periyotta fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin özel bir parantez açılarak tespit edilmesini ve dosyaya acilen eklenmesini istedi.

Son çeyrekteki çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve bu çıkışları yapan yatırımcı kimliklerinin incelenmesiyle, fon boşaltma veya bilgi sızdırma ihtimallerinin netleştirilmesi hedefleniyor. MKK'dan gelecek verilerin, dosyada yer alan diğer mali raporlarla çapraz kontrole tabi tutulacağı öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN