İspanya soğukkanlı vuruşla yeniden önde! Gol: Mikel Oyarzabal
İspanya, Mikel Oyarzabal'ın golüyle İngiltere karşısında 3-2 öne geçti. Rakip savunmayı paslarla aşarak ceza sahasına giren konuk ekipte Alex Baena, kaleci James Trafford ile karşı karşıya kalan Oyarzabal'ı topla buluşturdu. İspanyol futbolcu, şık bir aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Oyuna sonradan dahil olan Alex Baena ve Mikel Oyarzabal'ın golleriyle 2-1'lik dezavantajı avantaja çeviren İspanya, İngiltere karşısında 3-2 üstünlüğü yakaladı.
Burak Zihni Takvim.com.tr Uluslar Ligi