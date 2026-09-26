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Uluslar Ligi İngiltere - İspanya: 0-1 | GOL: Lamine Yamal

Uluslar Ligi İngiltere - İspanya: 0-1 | GOL: Lamine Yamal

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Uluslar Ligi'nde İngiltere'ye konuk olan İspanya, zorlu randevuda Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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