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Uluslar Ligi İngiltere - İspanya: 0-1 | GOL: Lamine Yamal
Uluslar Ligi İngiltere - İspanya: 0-1 | GOL: Lamine Yamal
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2026 22:15
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Uluslar Ligi'nde İngiltere'ye konuk olan İspanya, zorlu randevuda Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti.
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