Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan şüpheli Arda Birinci'nin telefon ve diğer dijital materyalleri incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, dijital incelemelerde Birinci'nin bazı siyasetçiler ve kamu görevlileriyle gerçekleştirdiği yazışmalara ulaşıldı. YENİ PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ERDEM'LE YAZIŞMALAR MERCEK ALTINDA Dijital incelemede öne çıkan kayıtların başında, güncel TBMM kayıtlarında Yeni Parti Antalya Milletvekili olarak yer alan Mustafa Erdem'le gerçekleştirildiği belirtilen yazışmalar geliyor. Birinci'nin telefonunda yer alan bazı mesajlarda Erdem'e doğrudan hitap edildiği, Muhittin Böcek lehine yürütülmek istendiği belirtilen bir süreç ile 5 milyon dolarlık ödeme meselesinin birlikte konuşulduğu görülüyor. Soruşturma kapsamında incelenen mesajların içeriğine göre, 5 milyon dolarlık paranın, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde sonuç alınmasına yönelik "iş takibi" amacıyla verildiği ileri sürülüyor. Yazışmalarda, söz konusu işin sonuçlandırılamadığı ve bunun ardından 5 milyon doların geri verilmesinin gündeme geldiği, para iadesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığına ilişkin ifadelerin bulunduğu belirtiliyor. Mesajlardan birinde Mustafa Erdem'e hitaben:

"Sayın vekilim, beni dolandırdın, 5 milyon dolar için..." ifadesinin kullanıldığı görülüyor.

YENİ PARTİ'Lİ ERDEM'E 5 MİLYON DOLAR, NASIL VE HANGİ AMAÇLA VERİLDİ? Aynı mesaj trafiğinde Murat Etöz'ün de adının geçtiği, 5 milyon dolarlık paranın akıbetinin ve iadesinin tartışıldığı belirtiliyor. Konunun parti yönetimine ve medyaya taşınacağı yönünde ifadelerin de mesajlara yansıdığı kaydediliyor. Adli makamların; paranın kim tarafından temin edildiği, kime veya kimlere ulaştırıldığı, Mustafa Erdem ve Murat Etöz'ün bu süreçteki konumlarının ne olduğu, Adli Tıp'ta herhangi bir girişimde bulunulup bulunulmadığı ve işin gerçekleştirilememesi sonrasında bir iade yapılıp yapılmadığını mali kayıtlar, HTS verileri ve dijital materyaller üzerinden araştırması bekleniyor. "YENİ PARTİ'Lİ ERDEM'İN BULUNDUĞU GRUPTA YASA DIŞI KUMAR YAZIŞMALARI TESPİT EDİLDİ" Birinci'nin telefonunda bulunduğu belirtilen "Bacanaklar" isimli WhatsApp grubundaki başka yazışmalarda da Mustafa Erdem ismi yer alıyor. 17 Nisan 2024 tarihli olduğu belirtilen konuşmada, telefonda "Mustafa Erdem CHP Antalya Vekil" şeklinde kayıtlı hesaptan "Biz kumara gidiyoruz" mesajının gönderildiği görülüyor. Mesajın ardından grup içerisinde üzerinde poker fişlerinin bulunduğu bir masa görüntüsünün paylaşıldığı, konuşmanın devamında "5000 söyle geliyom" ve "Seviliyorsunuz gençler" ifadelerinin yer aldığı belirtiliyor. Mustafa Erdem hâlen Yeni Parti Antalya Milletvekili. "CHP Antalya Vekil" ifadesi ise dijital materyalde telefon rehberinde kayıtlı olan isimden kaynaklanıyor. Birinci'nin telefonundan çıktığı belirtilen başka bir yazışmada da kumar ve borçlanmaya ilişkin ifadeler bulunuyor. Konuşmada "Oğuz'un götürdüğü yer, aynı oynadığımız yer." mesajının ardından "Çok mu verdin?" sorusuna "Evet, hatta yüz elli beş borçlandım. Tektim, hırs yaptım." yanıtının verildiği görülüyor. Konuşmanın devamında ise "Abi yalnız oynama artık" ve "Mekân değiştirelim biraz" ifadeleri yer alıyor.