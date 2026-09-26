BAKAN İSTİFASI İDDİASINA SORUŞTURMA Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Ali Tarakcı'yı mercek altına aldı. Tarakcı'nın hesabından paylaştığı "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek." ifadeleri üzerine, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla resmen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından bir bakanın istifa edeceğine dair iddiada bulunan Ali Tarakcı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tarakcı, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Tarakcı'nın sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturma çerçevesinde hareket geçen emniyet güçleri, Ali Tarakcı'yı gözaltına aldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Tarakcı'nın ikamet ettiği adreste arama yapılırken, el konulan dijital materyallerinin incelenmesine başlandı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tarakcı, TCK'nin 217/A-1 maddesi kapsamında "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Mahkeme, Tarakcı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Gazeteci Ali Tarakcı'nın gözaltına alındığı anlar.

İşte Ali Tarakcı'nın gözaltına alındığı anlar...

Ali Tarakcı gözaltına alındı

SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Soruşturmanın bir diğer ayağında ise adli adımlar hızla atıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebini değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdi. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre alınan karar, gereğinin yapılması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına iletildi.

Tarakcı'nın hesabı erişime engellendi

ŞİMŞEK: İTİBAR EDİLMEMELİ

Bir diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kendisi hakkındaki istifa iddialarını yalanalamış ve şu ifadeleri kullanmıştı.

"Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."