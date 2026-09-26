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“Çok önemli bir bakan istifa edecek” paylaşımına soruşturma! Ali Tarakcı tutuklandı

Sosyal medyada "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek." paylaşımını yapan Ali Tarakcı, "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verilirken, karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildi.

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“Çok önemli bir bakan istifa edecek” paylaşımına soruşturma! Ali Tarakcı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından bir bakanın istifa edeceğine dair iddiada bulunan Ali Tarakcı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tarakcı, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Tarakcı'nın sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

Gazeteci Ali Tarakçı tutuklandı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Gazeteci Ali Tarakçı tutuklandı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

BAKAN İSTİFASI İDDİASINA SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Ali Tarakcı'yı mercek altına aldı. Tarakcı'nın hesabından paylaştığı "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek." ifadeleri üzerine, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla resmen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI
Başlatılan soruşturma çerçevesinde hareket geçen emniyet güçleri, Ali Tarakcı'yı gözaltına aldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Tarakcı'nın ikamet ettiği adreste arama yapılırken, el konulan dijital materyallerinin incelenmesine başlandı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tarakcı, TCK'nin 217/A-1 maddesi kapsamında "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Mahkeme, Tarakcı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Gazeteci Ali Tarakcı'nın gözaltına alındığı anlar. Gazeteci Ali Tarakcı'nın gözaltına alındığı anlar.

İşte Ali Tarakcı'nın gözaltına alındığı anlar...

Video Oynatma İkonu Ali Tarakcı gözaltına alındı

Ali Tarakcı için gözaltı kararı uygulandı! X paylaşımı sonrası soruşturmaAli Tarakcı için gözaltı kararı uygulandı! X paylaşımı sonrası soruşturma
Ali Tarakcı için gözaltı kararı uygulandı! X paylaşımı sonrası soruşturma

SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ
Soruşturmanın bir diğer ayağında ise adli adımlar hızla atıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebini değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdi. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre alınan karar, gereğinin yapılması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına iletildi.

Tarakcı'nın hesabı erişime engellendiTarakcı'nın hesabı erişime engellendi

ŞİMŞEK: İTİBAR EDİLMEMELİ
Bir diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kendisi hakkındaki istifa iddialarını yalanalamış ve şu ifadeleri kullanmıştı.

"Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşekten istifa iddialarına net yanıt: İtibar edilmemeliHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşekten istifa iddialarına net yanıt: İtibar edilmemeli
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına net yanıt: "İtibar edilmemeli"

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