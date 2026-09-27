İspanya eşitliği sağladı: Yıldız futbolcudan klas bitiriş! GOL: Alex Baena
İspanya, Alex Baena'nın golüyle İngiltere karşısında beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekipte O'Reilly'nin kendi yarı alanında yaptığı hatalı pası değerlendiren konuk takım, hızlı hücumla rakip kaleye yöneldi. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Alex Baena, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. İspanya, oyuna sonradan dahil olan futbolcusunun golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
Burak Zihni Takvim.com.tr Uluslar Ligi