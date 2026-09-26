Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon belli oldu! İşte altın kemerin sahibi
İstanbul'da düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda finalistler belli oldu. Toplam 84 başpehlivanın mücadele ettiği organizasyonda Mustafa Taş ve Orhan Okulu, rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Dev finalde şampiyonluğa ulaşan isim Orhan Okulu oldu. Mücadeleyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan da izledi.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarı final heyecanı yaşandı. Türkiye'nin önemli başpehlivanlarını bir araya getiren organizasyonda Orhan Okulu ve Mustafa Taş, finale adlarını yazdırmayı başardı.
ORHAN OKULU 17 DAKİKADA FİNALE YÜKSELDİ
Yarı finalin ilk mücadelesinde Orhan Okulu ile Seçkin Duman karşı karşıya geldi. Kısa süre önce 674. Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde 7. kez başpehlivan olan Okulu, rakibini 17. dakikada uyguladığı keçi dikmesi oyunuyla mağlup etti. Deneyimli başpehlivan, müsabakayı puanlamaya bırakmadan kazanarak finale çıkan ilk isim oldu.
İKİ KUZENİN MÜCADELESİNDE KAZANAN MUSTAFA TAŞ
Diğer yarı final karşılaşmasında ise Mustafa Taş ile Erkan Taş kozlarını paylaştı. Çeyrek finalde amcaoğlu Yusuf İslam Taş'ı eleyen Erkan Taş, bu kez diğer kuzeni Mustafa Taş'ın karşısına çıktı. Müsabaka sırasında kısa süreli sakatlık yaşayan Mustafa Taş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından güreşe devam etti. Zorlu mücadeleyi kazanan Taş, finalde Orhan Okulu'nun rakibi oldu.
FİNALDE ANTALYA VE ANKARA REKABETİ
Şampiyonluk mücadelesi, iki başpehlivanın temsil ettiği kulüpler açısından da ayrı bir önem taşıdı. Aslen Antalyalı olan Orhan Okulu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü adına mücadele ederken Mustafa Taş ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni temsil etti.
Kazanan isim Orhan Okulu oldu.
ŞAMPİYONA 5 MİLYON TL ÖDÜL
Geleneksel sporların yüksek bütçeli organizasyonlarından biri olan Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluk ödülü 5 milyon TL olarak belirlendi. Turnuvada dağıtılacak toplam ödüller ve katılım ödemeleri ise yaklaşık 30 milyon TL'ye ulaşıyor.Başkan Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip etti
BAŞKAN ERDOĞAN DA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreş müsabakalarını yerinde takip etti.