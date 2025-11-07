Orhan Bey’in kız kardeşi Fatma Hatun geliyor: Cemre Gümeli Kuruluş Orhan kadrosunda!

Yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekrana bağlayan, ilgiyle izlenen ve tam not alan Kuruluş Orhan 'ın kadrosuna başarılı oyuncu Cemre Gümeli katıldı. Cemre Gümeli dizide Orhan Bey'in kız kardeşi Fatma Hatun'u canlandıracak.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan ilk iki bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.