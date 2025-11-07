PODCAST CANLI YAYIN

Orhan Bey’in kız kardeşi Fatma Hatun geliyor: Cemre Gümeli Kuruluş Orhan kadrosunda!

atv’nin Çarşamba günleri ekrana gelen, yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona müthiş bir başlangıç yapan dizisi Kuruluş Orhan’ın oyuncu kadrosuna bir önemli isim daha katıldı.

Yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekrana bağlayan, ilgiyle izlenen ve tam not alan Kuruluş Orhan'ın kadrosuna başarılı oyuncu Cemre Gümeli katıldı. Cemre Gümeli dizide Orhan Bey'in kız kardeşi Fatma Hatun'u canlandıracak.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan ilk iki bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'de atv'de!

