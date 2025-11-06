PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Düşmanım da olsa arkadan vurmak yazmaz bizim kitabımızda!

Çarşamba akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kuruluş Orhan’ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “Düşmanım da olsa arkadan vurmak yazmaz bizim kitabımızda” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Orhan 3. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi:
Kuruluş Orhan 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Düşmanım da olsa arkadan vurmak yazmaz bizim kitabımızda!

Çarşamba akşamları atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanı doruklara çıkardı.

Kuruluş Orhan 3. bölüm fragmanı yayınlandı

ORHAN BEY BURSA KALESİ'NE GİRDİ!

Kuruluş Orhan'ın son bölümünde tansiyon bu kez Bursa surlarının gölgesinde yükseldi. Orhan Bey, Dumrul, Balaban ve Kara Halil'le birlikte Bursa Kalesi'ne gizlice sızdı. Son derece riskli planda Dumrul, Balaban ve Kara Halil, Bizans askeri kılığına girerek Orhan Bey'i "yakalanan esir" gibi zindana götürdü. Zindan muhafızları, "Bizim haberimiz yok," diyerek şüphelenince, Kara Halil kararlı bir tonla, "Sözümüz Flavius'un sözüdür. İstersen git, kendisine sor" dedi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Kısa bir tereddüdün ardından muhafızlar, planı fark etmeyerek kapıları açtı. Orhan Bey, tutsak rolündeyken Boran'ın yan hücresine yerleştirildi. Şimdi gözler Orhan Bey'in hamlesinde: Boran'ı kurtarabilecek mi? Kale zindanından nasıl çıkacak? Ve Flavius'un bu sızmadan haberi olacak mı?

Kuruluş Orhan yine nefesleri kesen bir bölümle izleyiciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyada "#BursaKalesi" etiketi kısa sürede trend olurken, izleyiciler Orhan Bey'in planının nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan ikinci bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'deki yolsuzluğun medya ayağında yeni dalga! Çok sayıda gazetecinin ifadesi alınacak
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 8 şüpheli gözaltında: Gökhan Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler
Borsa İstanbul
Adem Soytekin'in ikinci ifadesi ortaya çıktı! "Rüşvet havuzundan 50 milyon alacağım var"
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı
Türk Telekom
CHP'li Beşiktaş Belediyesi hizmeti unuttu! Boğaz manzaralı çöp yığınları
Soğuk dalgası ve ilk kar: La Nina etkisi geldi! Sağanak yağış için bugün 19 il alarmda! Kar küreklerini o tarihe hazırlayın
"Eko"sistem kasası Tuncay Yılmaz'ın şaibeli para trafiği! Eşe villa kayınbiradere daire | İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar
İşten ayrılanlar dikkat! Çalışanlara yüksek tazminat formülleri TAKVİM'de
İstanbul'da kritik görüşme: Masada Gazze'de ateşkes | Başkan Erdoğan'a teşekkür! MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
Yüzyılın konut devrimi! 81 ilde 500 mahalle konağı inşa edilecek
Hollanda'da Aslan'ın 'Ajax' sesleri!
Futbolda bahis skandalı! Adı geçen 152 hakemden ortak açıklama: "Aktif olarak oynamadık"
Özgür Özel'in 'kaçtı' iddiasına Aziz İhsan Aktaş'tan meydan okuma: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum
"Kuruluş Orhan" ikinci bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey'den nefes kesen sızma harekatı!
CANLI ANLATIM | Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altında kalan işçiden acı haber
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi