Kuruluş Orhan 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Düşmanım da olsa arkadan vurmak yazmaz bizim kitabımızda!

Çarşamba akşamları atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanı doruklara çıkardı.

Kuruluş Orhan 3. bölüm fragmanı yayınlandı

ORHAN BEY BURSA KALESİ'NE GİRDİ!

Kuruluş Orhan'ın son bölümünde tansiyon bu kez Bursa surlarının gölgesinde yükseldi. Orhan Bey, Dumrul, Balaban ve Kara Halil'le birlikte Bursa Kalesi'ne gizlice sızdı. Son derece riskli planda Dumrul, Balaban ve Kara Halil, Bizans askeri kılığına girerek Orhan Bey'i "yakalanan esir" gibi zindana götürdü. Zindan muhafızları, "Bizim haberimiz yok," diyerek şüphelenince, Kara Halil kararlı bir tonla, "Sözümüz Flavius'un sözüdür. İstersen git, kendisine sor" dedi.

Kaynak: atv

Kısa bir tereddüdün ardından muhafızlar, planı fark etmeyerek kapıları açtı. Orhan Bey, tutsak rolündeyken Boran'ın yan hücresine yerleştirildi. Şimdi gözler Orhan Bey'in hamlesinde: Boran'ı kurtarabilecek mi? Kale zindanından nasıl çıkacak? Ve Flavius'un bu sızmadan haberi olacak mı?

Kuruluş Orhan yine nefesleri kesen bir bölümle izleyiciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyada "#BursaKalesi" etiketi kısa sürede trend olurken, izleyiciler Orhan Bey'in planının nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan ikinci bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.