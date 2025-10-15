Kral Kaybederse’de büyük veda! Üç oyuncu birden ayrıldı hikaye yön değiştirecek

Dizinin başrol oyuncularının katılımıyla Cannes'da düzenlenen Mipcom Fuarı kapsamında özel tanıtım etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu etkinliklerin ardından yapım ekibi, hikayede yeni bir döneme geçileceğini duyurdu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizide, Kenan Baran karakterinin hayatındaki değişimlerle birlikte yeni bir anlatı yapısı izleyiciyle buluşacak.

🌿 Gökçe Bahadır Konuk Olarak Katılmıştı

Sezon başında diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Gökçe Bahadır, sahnelerini tamamlayarak projeye veda etti. Bahadır'ın canlandırdığı karakterin yanı sıra, onun aile üyelerini oynayan usta isimler Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek'in hikayeleri de 22. bölümle sona erdi. Böylece dizide Bahadır'ın hikaye ekseni tamamen kapandı.