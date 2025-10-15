Kuruluş Orhan’ın yayın tarihi belli oldu! Heyecanlı bekleyiş sona eriyor!

Kaynak: atv

YAYINLANMADAN 35 ÜLKEYE SATILDI

Türkiye'de ve dünyada reyting rekorları kıran Kuruluş serisinin devamı olan Kuruluş Orhan, daha yayınlanmadan dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgi görüyor. Dizinin daha şimdiden 35 ülkeye satışı gerçekleşmiş durumda. Dünyanın en büyük uluslararası televizyon ve içerik fuarı olan MIPCOM'da da bütün dikkatleri üzerine toplayan Kuruluş Orhan, etkinliğin sosyal medya paylaşımlarına da damgasını vurdu.