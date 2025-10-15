PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan’ın yayın tarihi belli oldu! Heyecanlı bekleyiş sona eriyor!

Yayınlanan tanıtımlarıyla heyecanı zirveye taşıyan, atv ekranına damgasını vurmaya hazırlanan Kuruluş Orhan’ın yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, yeni sezon ilk bölümüyle 29 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

Kuruluş Orhan'ın yayınlanan yeni tanıtımında başrol Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Orhan Bey'in "Şimdi vakit gölgesi çağları aşacak ulu bir devlete dönüşme vaktidir" repliği sosyal medyada büyük yankı bulurken görkemli prodüksiyonu, etkileyici savaş sahneleri ve müthiş oyuncu kadrosuyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Kuruluş Orhan 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Tanıtım kısa sürede milyonlarca izleyici tarafından izlenirken aldığı binlerce yorumla Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde de gündem oldu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve güçlü hikayesiyle yalnızca Türkiye'de değil, globalde de dikkatleri üzerine çekiyor.

Kuruluş Orhan'ın yayınlanan ilk tanıtımı kısa sürede on milyonlar tarafından izlenirken Türkiye'den Brezilya'ya, Suudi Arabistan'dan Fas, Cezayir ve Tunus'a, Rusya'dan, İspanya'ya kadar birçok ülkede sosyal medya gündemine girerek global çapta büyük ses getirmişti.

YAYINLANMADAN 35 ÜLKEYE SATILDI

Türkiye'de ve dünyada reyting rekorları kıran Kuruluş serisinin devamı olan Kuruluş Orhan, daha yayınlanmadan dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgi görüyor. Dizinin daha şimdiden 35 ülkeye satışı gerçekleşmiş durumda. Dünyanın en büyük uluslararası televizyon ve içerik fuarı olan MIPCOM'da da bütün dikkatleri üzerine toplayan Kuruluş Orhan, etkinliğin sosyal medya paylaşımlarına da damgasını vurdu.

Yeni hikayesi, müthiş dünyası ve kadrosuna kattığı önemli isimlerle yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Kuruluş Orhan dizisinde başrol Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Sena Mercan ve Tevfik Erman Kutlu gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan gibi güçlü oyuncular da yer alıyor.

Kuruluş Orhan, 29 Ekim Çarşamba saat 20.00'de atv'de!

