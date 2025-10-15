Kuruluş Orhan’ın yayın tarihi belli oldu! Heyecanlı bekleyiş sona eriyor!

Kuruluş Orhan'ın yayınlanan yeni tanıtımında başrol Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Orhan Bey'in "Şimdi vakit gölgesi çağları aşacak ulu bir devlete dönüşme vaktidir" repliği sosyal medyada büyük yankı bulurken görkemli prodüksiyonu, etkileyici savaş sahneleri ve müthiş oyuncu kadrosuyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Tanıtım kısa sürede milyonlarca izleyici tarafından izlenirken aldığı binlerce yorumla Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde de gündem oldu.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve güçlü hikayesiyle yalnızca Türkiye'de değil, globalde de dikkatleri üzerine çekiyor.
Kuruluş Orhan'ın yayınlanan ilk tanıtımı kısa sürede on milyonlar tarafından izlenirken Türkiye'den Brezilya'ya, Suudi Arabistan'dan Fas, Cezayir ve Tunus'a, Rusya'dan, İspanya'ya kadar birçok ülkede sosyal medya gündemine girerek global çapta büyük ses getirmişti.