Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi. 50 bin TL'yi geçen yarışmacının karşısına çıkan soru, programın en kritik anı olarak tarihe geçti. Oktay Kaynarca'nın yönlendirmeleriyle ilerleyen bölümde yaşanan heyecan dolu dakikalar, yarışmanın unutulmaz anları arasına girdi.

Canlı organizmalarda yaklaşık 24 saatlik periyotlarla tekrarlanan biyolojik süreçlerin düzenli döngüsünü ifade eden 'sirkadiyen ritim' deki 'sirkadiyen', Tıp Terimleri Kılavuzu'na göre ne demektir?

A: Döngüsel

B: Çevresel

C: Günlük

D: Saatlik

CEVAP: C