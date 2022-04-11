Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 11.04.2022 16:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2022 16:50
    ABONE OL

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 11 Nisan 2022 | Doğan'ın babasının paylaşımı cinayet iddialarını doğruluyor mu? Hülya nerede?

    Hülya'nın kaybolmasıyla, Doğan'ın üvey annesinin mezarı arasındaki büyük bağlantı ne? 55 gündür kayıp olan Hülya nerede? Doğan'ın babasının dün geceki paylaşımı cinayet iddialarını doğruluyor mu? Hülya'yı Doğan mı öldürdü? 2.5 aylık bebeğiyle yapayanlız kalan, "eğer ölürsem bebeğim babasız kalmasın" diyen bir anne. Aysel ile Erkan karşı karşıya... Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında Esra Erol'da...

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    Hülya'nın kaybolmasıyla, Doğan'ın üvey annesinin mezarı arasındaki büyük bağlantı ne? 55 gündür kayıp olan Hülya nerede?
    Doğan'ın babasının dün geceki paylaşımı cinayet iddialarını doğruluyor mu?



    Hülya'yı Doğan mı öldürdü?
        İstanbul’un yanı başında kar yağışı başladı!
        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 11 Nisan 2022 | Doğan'ın babasının paylaşımı cinayet iddialarını doğruluyor mu? Hülya nerede?
            SON DAKİKA