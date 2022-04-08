Kalp yetmezliği olan anne yürekleri dağladı! Kimsesiz kalan kadının feryadı Esra Erol’da stüdyosunda yankılandı! “Ölürsem çocuğum...”

Esra Erol'da programına başvuran Aysel Gönen, 2 yıl nikahsız birliktelik yaşadığı Erkan Yetkin'in eski eşiyle olan nafaka davalarından dolayı resmi nikah yapmadığını söyledi.
Aysel Gönen, "Ben bile bile lades dedim. Ailem olsun, tutunacak dalım olsun diye, ona tutundum. Çocuğum olduğunda aldırmak istedi, hastane aradık. Doktor kalp yetmezliğim olduğu için doktor almadı. Merdiven altı bir yer bulduk, çocuğumun babaannesi engel oldu" dedi.
Çocuğuna bakacak kimse olmadığı için kalp ameliyatı olamadığını söyleyen Aysel Hanım, "Bu adamın daha önce gayri meşru çocuğu olmuş, ben sonra öğrendim. Aslında anne ve babası iyi insanlar ancak oğulları yüzünden yanımda olamıyorlar" ifadelerini kullandı.