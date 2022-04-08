Kalp yetmezliği olan anne yürekleri dağladı! Kimsesiz kalan kadının feryadı Esra Erol’da stüdyosunda yankılandı! “Ölürsem çocuğum...”

Aysel Gönen, "Ben bile bile lades dedim. Ailem olsun, tutunacak dalım olsun diye, ona tutundum. Çocuğum olduğunda aldırmak istedi, hastane aradık. Doktor kalp yetmezliğim olduğu için doktor almadı. Merdiven altı bir yer bulduk, çocuğumun babaannesi engel oldu" dedi.