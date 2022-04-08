Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 08.04.2022 20:16
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    • 08.04.2022 20:23
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    Kalp yetmezliği olan anne yürekleri dağladı! Kimsesiz kalan kadının feryadı Esra Erol’da stüdyosunda yankılandı! “Ölürsem çocuğum...”

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Aysel Gönen, anne ve babasını kaybettikten sonra hayatta kimsesiz kaldı. Bir kardeşi olan ancak onunla yıllardır görüşmeyen Aysel Hanım, nikahsız yaşadığı birliktelikten bir çocuk dünyaya getirdi. 2,5 yaşındaki çocuğunun nüfus kağıdı olmayan çaresiz anne, “Benim kalp yetmezliğim var, bu çocuk ortada kalmasın” diyerek Esra Erol’un kapısını çaldı. Sadece çocuğu için kimlik istediğini dile getirirken Aysel Hanım, canlı yayında kızının biyolojik babası Erkan Yetkin’e seslenirken başından geçenleri anlattı. Zaman zaman gözyaşlarına boğulan Aysel Hanım’ın yaşadıkları yürekleri dağladı. İşte detaylar...

    Kalp yetmezliği olan anne yürekleri dağladı!

    Esra Erol'da programına başvuran Aysel Gönen, 2 yıl nikahsız birliktelik yaşadığı Erkan Yetkin'in eski eşiyle olan nafaka davalarından dolayı resmi nikah yapmadığını söyledi.

    Aysel Gönen, "Ben bile bile lades dedim. Ailem olsun, tutunacak dalım olsun diye, ona tutundum. Çocuğum olduğunda aldırmak istedi, hastane aradık. Doktor kalp yetmezliğim olduğu için doktor almadı. Merdiven altı bir yer bulduk, çocuğumun babaannesi engel oldu" dedi.

    Çocuğuna bakacak kimse olmadığı için kalp ameliyatı olamadığını söyleyen Aysel Hanım, "Bu adamın daha önce gayri meşru çocuğu olmuş, ben sonra öğrendim. Aslında anne ve babası iyi insanlar ancak oğulları yüzünden yanımda olamıyorlar" ifadelerini kullandı.

        Ağustos ayında Ordu'ya gittiklerini ve Erkan Yetkin'in aracına icra geldiği için İstanbul'a döndüklerini belirten Aysel Hanım, ayrılıklarını şöyle anlattı: "İstanbul'a döndükten sonra birkaç gün evde kaldım ben. Bana 'Ortalık sakinleşene kadar git' dedi. Bir ailenin yanında çalışmıştım, onların yanına Bursa'ya gittim. Bana kızı gibi baktılar, üç ay kaldım. Karnım büyünce oradan ayrılmak zorunda kaldım, memleketime gittim"

        Ayrılığın ardından Erkan Yetkin'in bir çocuk sahibi olduğu Kazakistan'dan bir kadının kendini aradığını dile getiren Aysel Hanım, "Kazakistan'daki çocuğu olan kadın, benim kızımdan şüphesi olduğunu söyledi. Benim kızımın ondan olduğuna inanmıyormuş, o nedenle sahip çıkmıyormuş" şeklinde konuştu.

        Daha önce de bir evlilik yaptığını ve 2009'da boşandığı eski eşinden 4 çocuğu olduğunu belirten Aysel Hanım, "Çocuklarıma babaannesi bakıyor, nadiren de olsa onlarla görüşüyorum" dedi.

            ERKAN YETKİN CANLI YAYINDA!
            Canlı yayına telefonla bağlanan Erkan Bey, "Bu çocuğun benim olduğundan şüpheliyim. Bu kadınla ben 1,5 ay birliktelik yaşadım. Kendisini iyi ifade etmiyor orada. 'Ben nereden geldim, neler yaptım' demiyor. DNA testi benden çıksa da istemiyorum" ifadelerini kullanarak telefonu kapattı.

            2 yıl ilişki yaşadıklarının altını çizen Aysel Hanım, "Herkes hata yapar. Onun da bacısı ve kızları var. Bana yapılanlar onlara yapılsa böyle sakin kalabilir miydi? Ben hataya düştüm, onlar düşmesin. Ben kötü yoldan gelmedim" diyerek kendini savundu.

            Kendisine bir şey olmasından korkan Aysel Hanım, şöyle konuştu: "Ne olacağını bilmiyorum, kim kapı açarsa oraya gidiyorum, anne yok baba yok. Ben sadece çocuğumun kimliği olsun istiyorum. Ondan başka bir şey istemiyorum.

                Ben kendim için bir şey istemiyorum, devlet zaten bakıyor, giderim sığınma evine. Ben buraya çıkarak öbür çocuklarımı kaybetmeyi göze aldım, bir bebeğin hayatı kurtulsun diye. Ben kızımın varlığını herkesten sakladım. Şimdi çaresizlik, hastalık kimsesizlik yüzünden böyle oldu. Yoksa tutardım avukat alırdım kimliği"
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                Haberler Televizyon Kalp yetmezliği olan anne yürekleri dağladı! Kimsesiz kalan kadının feryadı Esra Erol’da stüdyosunda yankılandı! “Ölürsem çocuğum...”
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