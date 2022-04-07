Aldatılan kadın “Kocam manikürcü Sevil’le dini nikah kıydı” diyerek Esra Erol’da isyan etti! Kocasının sevgilisi çileden çıkardı

Esra Erol'da programına başvuran Gülden Delibaş, 12 yıl önce nikah masasına oturduğu Kaan Delibaş'ın ihanetine uğradığını belirterek başından geçenleri anlattı.
İki çocuk annesi Gülden Hanım, "Ben çocuğum ile ilgilenirken kuaför olan eşim, beni yanında çalışan manikürcü Sevil'le aldattı. Beni çıldırtma noktasına getirdiler. Sürekli bana psikolojik sorunlu insan muamelesi yaptılar. Kendilerini çok akıllı sandılar" dedi.
Eşinin üç yıldır kendini aldattığını belirten Gülden Hanım, "Çocuklarım için her şeyi yuttum. Bir çay bardağı gördüm eşimin telefonumda. Bana, 'Bardak kırıyorlar, onu almak için atmıştır' dedi. Çay bardakla 'Sen eşinin yanına gittin ama ben çayı mı içiyorum' demek istedi orada. Bunu eşime de söyledim" ifadelerini kullandı.