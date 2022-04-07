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    • Televizyon
    • 07.04.2022 19:36
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    • 07.04.2022 19:44
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    Aldatılan kadın “Kocam manikürcü Sevil’le dini nikah kıydı” diyerek Esra Erol’da isyan etti! Kocasının sevgilisi çileden çıkardı

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Gülden Delibaş, 8 ve 9 yaşlarında iki çocuk sahibi olduğunu ve 12 yıllık eşi Kaan Delibaş’ın ihanetine uğradığını söyledi. 8 yaşındaki oğlunun otizmli olduğunu belirten Gülden Hanım, “Ben çocuğum ile ilgilenirken kuaför olan eşim, beni manikürcü Sevil’le aldattı” dedi. Sevil Aydoğan da Gülden Hanım’ın açıklamalarının ardından canlı yayına telefonla bağlandı. İddiaları reddeden Sevil Hanım’ın açıklamaları Gülden Hanım’ı çileden çıkardı. İşte detaylar...

    “Kocam manikürcü Sevil’le dini nikah kıydı”

    Esra Erol'da programına başvuran Gülden Delibaş, 12 yıl önce nikah masasına oturduğu Kaan Delibaş'ın ihanetine uğradığını belirterek başından geçenleri anlattı.

    İki çocuk annesi Gülden Hanım, "Ben çocuğum ile ilgilenirken kuaför olan eşim, beni yanında çalışan manikürcü Sevil'le aldattı. Beni çıldırtma noktasına getirdiler. Sürekli bana psikolojik sorunlu insan muamelesi yaptılar. Kendilerini çok akıllı sandılar" dedi.

    Eşinin üç yıldır kendini aldattığını belirten Gülden Hanım, "Çocuklarım için her şeyi yuttum. Bir çay bardağı gördüm eşimin telefonumda. Bana, 'Bardak kırıyorlar, onu almak için atmıştır' dedi. Çay bardakla 'Sen eşinin yanına gittin ama ben çayı mı içiyorum' demek istedi orada. Bunu eşime de söyledim" ifadelerini kullandı.

        Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Gülden Hanım, eşinin telefonunun kendi üstüne kayıtlı olduğunu ve fatura dokümanlarını çıkardığını dile getirerek "Gece-gündüz sürekli görüşmüşler" dedi.

        Sevil Hanım'ın kendisine mesaj attığını söyleyen Günden Hanım "Bana, 'Kaan'la aran nasıl bilmiyorum ama ben konuşmadığım için dibimden ayrılmıyor' diye yazmış. Daha sonra sosyal medyadan benim yeğenime eşimle çektirdiği fotoğrafları atmış. 'Kaan boşanmak istiyor, halan neden boşanmıyor' demiş" şeklinde konuştu.

        SEVİL AYDOĞAN CANLI YAYINDA!
        Gülden Hanım'ın açıklamalarının ardından canlı yayına telefonla bağlanan Sevil Hanım da iddiaları yalanlayarak Kaan Bey'le ilişkisini olmadığını söyledi.

            Sevil Hanım'ın açıklamaları üzerine çileden çıkan Gülden Hanım ise elinde kanıtları olduğunu ve Sevil Hanım'ın ailesinden korktuğu için inkar ettiğini açıkladı.

            Gülden Hanım'ın yeğeni de canlı yayına bağlanarak halasının söylediklerini doğruladı.
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