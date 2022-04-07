Aldatılan kadın “Kocam manikürcü Sevil’le dini nikah kıydı” diyerek Esra Erol’da isyan etti! Kocasının sevgilisi çileden çıkardı

Eşinin üç yıldır kendini aldattığını belirten Gülden Hanım, "Çocuklarım için her şeyi yuttum. Bir çay bardağı gördüm eşimin telefonumda. Bana, 'Bardak kırıyorlar, onu almak için atmıştır' dedi. Çay bardakla 'Sen eşinin yanına gittin ama ben çayı mı içiyorum' demek istedi orada. Bunu eşime de söyledim" ifadelerini kullandı.