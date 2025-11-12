PODCAST CANLI YAYIN

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan hakem Nevzat Okat'ın 2021-2025 yılların arasında hesaplarında 50 milyon 645 bin TL işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Okat'ın bahis sitesindeki 104 işlemde ise 1 milyon 643 bin TL işlem hacmi olduğu raporda yer aldı. İlgili firmaya 1 milyon 6 bin 913 lira para çıkışı gerçekleştirdiği belirlendi. Öte yandan Interpol aracılığıyla Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs gibi yurt dışı merkezli 5 bahis firmasından da bilgi istedi.

50 milyonluk hakem Nevzat Okat! Yurt dışındaki bahis siteleri de mercek altında

Futbolda bahis soruşturmasının ilk operasyonunda Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 7 hakem ve 1 gazeteci olmak üzere 8 kişi tutuklandı. Hakemlerin MASAK raporuna göre mali profilleri ile uyuşmayan milyonluk işlemlerinin bulunduğu ve bahis sitelerindeki işlem sayıları dikkat çekti. MASAK'ın tespitlerine göre hakem Erkan Arslan'ın 2021-25 yılları arası 35 milyon 179 bin TL işlem hacmi bulunduğu, bahis sitelerinde ise 5 yıllık süreç içerisinde 6 bin 380 işlem gerçekleştirdiği tespit edildi. Hakem Nevzat Okat'ın ise aynı yıllar arası 50 milyon 645 bin TL işlem hacmi bulunduğu, bahis sitesindeki 104 işlemde 1 milyon 643 bin TL işlem hacmi bulunduğu raporda yer aldı. İlgili firmaya 1 milyon 6 bin 913 lira para çıkışı, ilgili firmadan 636 bin 179 lira para girişi olduğu ifade edildi.

ŞİFRESİ TELEFONUNUN NOTLAR BÖLÜMÜNDE

Hakimliğin karar yazısında Okat'ın futbol disiplin talimatına aykırı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynadığı, futbolun dürüstlüğüne zarar verecek eylemde bulunduğu, tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği, kamu güvenini ve adalet görünümünü zedelediği, cep telefonunun notlar bölümünde yasa dışı bahis sitesi üyelik ve şifre bilgilerinin tespit edildiği, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

TC NUMARAM ÇALINMIŞ VİCDANIM RAHAT

Bahis soruşturmasına adı karışan oyunculardan Beşiktaşlı Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu dün soluğu adliyede aldı. İki futbolcu da bahisle alakaları olmadığını belirterek suç duyusunda bulundu. Ersin, kendi adı ve TC kimlik numarasının başka biri tarafından kullanıldığını belirterek, "İzinden dolayı yurt dışındaydım. Bu durum haber verilince hemen geldim. Federasyon bizimle iletişime geçmeden ismimizi lekeleme çabasına girmiş! Hiçbir zaman böyle işlerle işimiz olmadı, olmayacak da! Kendimizi lekeleyecek duruma düşmeyiz! İçimiz, vicdanımız rahat" dedi.

BAHİS ARJANTİN, EKVADOR VE KOSTA RİKA'YA OYNANMIŞ

Geçen sene şubat ayında adına hesap açıldığı ve Arjantin, Ekvador, Kosta Rika liglerinde bahis yapıldığı öne sürülen Necip ise, "Kopyalanmış bir TC var. Oradan bahis yapıyorlar. Bunun şikâyetini verdik. Suç duyurusunda bulunduk. Olay yaşandıktan sonra Zorbay hoca ile konuştuk. Hayatım boyunca bahisin yanından geçmedim, hiçbir yerde üyeliğim yoktur" ifadesini kullandı. Bu arada Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Celil Yüksel de "Tarafım için yapılan iddia hukuka aykırıdır. Savunma hakkımı, tüm hukuki yolları kullanarak arayacağım" açıklamasını yaptı.

5 BAHİS FİRMASINDAN BİLGİ İSTENDİ

Öte yandan kulüplerden yaşananlar hakkında ardı ardına açıklamalar gelirken, sürecin teknik adamlar, kulüp başkanları ve menajerler ile devam edeceği ön görülüyor. Futbolu tamamen temizleme hedefiyle düğmeye basan TFF, operasyonu genişletiyor. Interpol aracılığıyla Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs gibi yurt dışı merkezli 5 bahis firmasından da bilgi istedi. Oradan gelecek bilgilerin ışığında yeni isimlerin de bahis operasyonuna dahil olabileceği belirtiliyor.

Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan suç duyurusu

