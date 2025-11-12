50 milyonluk hakem Nevzat Okat! Yurt dışındaki bahis siteleri de mercek altında

Futbolda bahis soruşturmasının ilk operasyonunda Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 7 hakem ve 1 gazeteci olmak üzere 8 kişi tutuklandı. Hakemlerin MASAK raporuna göre mali profilleri ile uyuşmayan milyonluk işlemlerinin bulunduğu ve bahis sitelerindeki işlem sayıları dikkat çekti. MASAK'ın tespitlerine göre hakem Erkan Arslan'ın 2021-25 yılları arası 35 milyon 179 bin TL işlem hacmi bulunduğu, bahis sitelerinde ise 5 yıllık süreç içerisinde 6 bin 380 işlem gerçekleştirdiği tespit edildi. Hakem Nevzat Okat'ın ise aynı yıllar arası 50 milyon 645 bin TL işlem hacmi bulunduğu, bahis sitesindeki 104 işlemde 1 milyon 643 bin TL işlem hacmi bulunduğu raporda yer aldı. İlgili firmaya 1 milyon 6 bin 913 lira para çıkışı, ilgili firmadan 636 bin 179 lira para girişi olduğu ifade edildi.