Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan suç duyurusu

Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, kimlik bilgilerinin kopyalanarak yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı iddialarıyla İstanbul Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu. Her iki futbolcu da isimlerinin soruşturma kapsamında haksız biçimde gündeme getirildiğini belirterek, “Hayatımızda bahsin yanından geçmedik” mesajı verdi.

Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, isimlerinin "bahis soruşturması" kapsamında gündeme gelmesinin ardından hukuki yollara başvurdu. Destanoğlu, kimlik bilgileriyle adına hesap açılarak bahis oynandığı iddiasıyla İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunurken, Necip Uysal da hakkındaki farklı iddialarla ilgili avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında, futbolcu Necip Uysal'ın ifadeye çağrılmadığını, Uysal'ın hakkındaki başka konulara ilişkin avukatıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Necip Uysal: "Kimlik numaramla hesap açılmış 2 kez bahis oynanmış"

NECİP UYSAL ŞİKAYETE GELDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "BJK'lı futbolcu Necip Uysal'ın bahis iddiaları nedeniyle ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne çağrıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen kişi başka bir şikayeti için adliyeye gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Uysal ise suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmasının ardından yaptığı açıklamada, kimlik numarasıyla adına hesap açılarak bahis oynandığını, bununla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

BAHSİN YANINDAN GEÇMEMİŞİM

20 yıldır profesyonel futbol oynadığını ve söz konusu iddialara ilişkin üzgün olduğunu dile getiren Uysal, "Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu, çünkü yapmadığım bir şey. Benim adıma kopyalanmış bir TC var. Bu TC no ile o bahis sitesi üzerinden kupon yapıyorlar. Bunun şikayetlerini verdik, suç duyurusunda bulunduk. Hayatım boyunca bahsin yanından geçmemişim, telefonuma indirmemişim, hiçbir şeyde üyeliğim yoktur. Bunlar bir iki gün sonra netleşecek. Ben daha sonra detaylı konuşacağım." dedi.

BAHİS HESABIM BULUNMUYOR

Uysal, dün yaptığı açıklamada bahis oynamadığını ve bahis hesabının bulunmadığını belirtti.

Necip Uysal, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

ERSİN DESTANOĞLU'NDAN DA SUÇ DUYURUSU

Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu da kimlik bilgileri kullanılarak adına yasa dışı bahis oynandığı iddiasıyla İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Destanoğlu, suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunduktan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) isimlerini kendileriyle iletişime geçmeden kamuoyuyla paylaştığını belirtti ve bu durumun adaletsizlik olduğunu savundu.

Vicdanının rahat olduğunu söyleyen genç kaleci, hiçbir zaman bahisle ilgisi olmadığını vurgulayarak, "İsmimiz paylaşılıp lekeleme çabasına girildiğini düşünüyorum. Böyle komik işlerle kendimizi kirletmeyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı. Hakem Zorbay Küçük'ün de benzer bir durum yaşadığını hatırlatan Destanoğlu, detaylı bir inceleme yapılmadan isim açıklanmasının "kolaya kaçmak" olduğunu söyledi.

Adına, ismini bile bilmediği takımlarla yalnızca bir kupon oynandığını belirten Ersin, üzgün değil, öfkeli olduğunu dile getirdi. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora ise hem Destanoğlu'nun hem de Necip Uysal'ın suç duyurusunda bulunduğunu açıklayarak, kulübün iki futbolcusunun da arkasında olduğunu ve sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen bahis soruşturması kapsamında aralarında Necip Uysal'ın da bulunduğu 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.

