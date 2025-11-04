PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin zirve hesabı

Fenerbahçe'de Yönetici Ali Gürbüz, "Puan farkına bakmıyoruz, birkaç hafta içinde lider olacağız" diyerek 1 Aralık'taki Galatasaray derbisini hedef gösterdi. Başkan Sadettin Saran da futbolculara "Birlik ve beraberlik içinde güzel günler göreceğiz" inancı aşıladı

Fenerbahçe'nin zirve hesabı
Beşiktaş'a hem de Dolmabahçe'de o çılgın taraftar önünde 2-0 geriden gelip, 3-2 yenmek Fenerbahçe'nin havasını değiştirdi.

Sarı-lacivertliler taraftardan yöneticisine, teknik direktörden futbolcusuna kadar 1 Aralık'taki Galatasaray derbisine kilitlenip, zirveye çıkmanın hesaplarını yapmaya başladı.

Başkan Sadettin Saran da maçtan sonra soyunma odasına indi.


"BEN SİZE DEMİŞTİM"

Başkan Sadettin Saran, tek tek sarılarak futbolcuları kutladı, mücadele için teşekkür etti ve "Ben size 'Beşiktaş'ı yeneceğiz' demiştim, sizlere güvenimi boşa çıkarmadınız. Böyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde güzel günler göreceğiz" diye konuştu.

Yönetici Ali Gürbüz de "Puan farkına bakmıyoruz, birkaç hafta içinde lider olacağız" dedi.
Fenerbahçe Beşiktaş’ı devirdi! Tedesco güven tazeledi

