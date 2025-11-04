Fenerbahçe Beşiktaş’ı devirdi! Tedesco güven tazeledi

Haftanın kritik maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de müthiş bir coşku var. Sezon başından bu yana çok sayıda büyük kriz yaşayan sarı-lacivertliler son 1 aylık süreçte yaşadığı çıkışla lider Galatasaray'la arasındaki farkını 4 puana indirmeyi başardı.

BÜYÜK KAOS YAŞANDI



Takımın üst üste aldığı galibiyetler ve oynadığı futbolla adeta kasım ayında camiaya bahar geldi. Önce teknik adam, sonra başkan değişikliği yaşayan ve kendisini büyük bir kaosun içinde bulan Fenerbahçe'de krizler birer birer aşıldı. Bu süreçte Başkan Sadettin Saran sergilediği liderlikle hem Samandıra'ya hem de camiaya çok pozitif bir hava getirdi. Jose Mourinho'nun yerine göreve gelen ve ilk günden bu yana sert şekilde tartışılan Domenico Tedesco da Beşiktaş zaferiyle beraber herkesin güvenini tam olarak kazanmayı başardı.

TARAFTAR UMUTLU



Geleceğe artık çok daha umutlu bakan Fenerbahçeli taraftarlar da hem yönetim hem de takımın arkasında birleşmiş durumda. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Victoria Plzen deplasmanına çıkacak olan Kanarya galibiyet serisini Çekya'da da sürdürerek ilk 8'e kalma yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor.



DERBİLERİN HAYALETİ!

Beşiktaş maçında etkisiz kalan En Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 6 derbide ne gol atabildi, ne de asist yapabildi.



Fenerbahçe 3-2'lik Beşiktaş galibiyetini yaşasa da bazı futbolcuların performansı çok ciddi eleştiri aldı. Bu isimlerin başında da Youssef En Nesyri geldi. Faslı yıldız, Beşiktaş karşısında sahada kaldığı 66 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremedi. En Nesyri'nin Fenerbahçe'deki derbi karnesine bakıldığında ortaya çok kötü bir tablo çıkıyor. Yıldız futbolcu şu ana kadar Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı toplam 6 maçta skor üretemedi.



MERİH TRANSFERE AÇIK KAPI BIRAKTI



İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Merih Demiral geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Milli futbolcu, "Suudi Arabistan'da çok mutluyum. Bu projenin ilk parçalarından biri olmaktan memnunum ve işlerin ilerlemesinden memnunum. Transfer döneminde bize söylenen her şey, planlar ve vizyon yavaş yavaş gerçekleşiyor. Dediğim gibi, burada mutluyum ve gelecekte ne olacağını asla bilemezsin" diye konuştu.



FENER'DEN ÇOK İNCE MESAJLAR!



Beşiktaş zaferi sonrası Fenerbahçe'nin sosyal medya mesajları dikkatleri çekti. Beşiktaş'ın transfer paylaşımlarına gönderme yapılan videoda bir çantanın içinde beyaz havlu, kartal tüyü ve büyüteç olması dikkat çekti. Özellikle siyah-beyazlıların yarıştan kopmasıyla ilgili beyaz havlu mesajı taraftarların beğenisini kazandı.