PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Beşiktaş’ı devirdi! Tedesco güven tazeledi

Beşiktaş deplasmanında unutulmaz bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertliler geç de olsa baharı yaşamaya başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2025
Fenerbahçe Beşiktaş’ı devirdi! Tedesco güven tazeledi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Haftanın kritik maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de müthiş bir coşku var. Sezon başından bu yana çok sayıda büyük kriz yaşayan sarı-lacivertliler son 1 aylık süreçte yaşadığı çıkışla lider Galatasaray'la arasındaki farkını 4 puana indirmeyi başardı.

BÜYÜK KAOS YAŞANDI


Takımın üst üste aldığı galibiyetler ve oynadığı futbolla adeta kasım ayında camiaya bahar geldi. Önce teknik adam, sonra başkan değişikliği yaşayan ve kendisini büyük bir kaosun içinde bulan Fenerbahçe'de krizler birer birer aşıldı. Bu süreçte Başkan Sadettin Saran sergilediği liderlikle hem Samandıra'ya hem de camiaya çok pozitif bir hava getirdi. Jose Mourinho'nun yerine göreve gelen ve ilk günden bu yana sert şekilde tartışılan Domenico Tedesco da Beşiktaş zaferiyle beraber herkesin güvenini tam olarak kazanmayı başardı.

TARAFTAR UMUTLU


Geleceğe artık çok daha umutlu bakan Fenerbahçeli taraftarlar da hem yönetim hem de takımın arkasında birleşmiş durumda. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Victoria Plzen deplasmanına çıkacak olan Kanarya galibiyet serisini Çekya'da da sürdürerek ilk 8'e kalma yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor.


DERBİLERİN HAYALETİ!
Beşiktaş maçında etkisiz kalan En Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 6 derbide ne gol atabildi, ne de asist yapabildi.


Fenerbahçe 3-2'lik Beşiktaş galibiyetini yaşasa da bazı futbolcuların performansı çok ciddi eleştiri aldı. Bu isimlerin başında da Youssef En Nesyri geldi. Faslı yıldız, Beşiktaş karşısında sahada kaldığı 66 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremedi. En Nesyri'nin Fenerbahçe'deki derbi karnesine bakıldığında ortaya çok kötü bir tablo çıkıyor. Yıldız futbolcu şu ana kadar Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı toplam 6 maçta skor üretemedi.


MERİH TRANSFERE AÇIK KAPI BIRAKTI


İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Merih Demiral geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Milli futbolcu, "Suudi Arabistan'da çok mutluyum. Bu projenin ilk parçalarından biri olmaktan memnunum ve işlerin ilerlemesinden memnunum. Transfer döneminde bize söylenen her şey, planlar ve vizyon yavaş yavaş gerçekleşiyor. Dediğim gibi, burada mutluyum ve gelecekte ne olacağını asla bilemezsin" diye konuştu.


FENER'DEN ÇOK İNCE MESAJLAR!


Beşiktaş zaferi sonrası Fenerbahçe'nin sosyal medya mesajları dikkatleri çekti. Beşiktaş'ın transfer paylaşımlarına gönderme yapılan videoda bir çantanın içinde beyaz havlu, kartal tüyü ve büyüteç olması dikkat çekti. Özellikle siyah-beyazlıların yarıştan kopmasıyla ilgili beyaz havlu mesajı taraftarların beğenisini kazandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Şener Üşümezsoy A Haber’de açıkladı: O bölgede de 6’lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Borsa İstanbul
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK’ten geldi! SSK BAĞKUR’luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Şok derbi yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın’ın Başkan Adalı’ya sözlerini Takvim açıklıyor: O kadar söyledim dinletemedim
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
D&R
Galatasaray iç sahada yenilmezliğini 24 maça çıkardı! Avrupa’da zirvede
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz
DEM Parti 9. kez Öcalan’a gitti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM’den İmralı kronolojisi
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı | Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
CHP’li MBB’den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Terörsüz Türkiye Komisyonu’na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Başkan Erdoğan’dan emperyal şeytanlara Kıbrıs uyarısı! İSEDAK’ta Suriye’ye özel destek programı: Gazze ve Sudan’ın sesi oldu
CANLI ANLATIM | Türkiye ev sahipliği yaptı! Mehmetçik Gazze’ye gidecek mi? Bakan Fidan zirvesi sonrası açıkladı!
Engin Çağlar’a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: Bir anda önüme çıktı
İÜ Rektörü üniversitenin onurunu koruduk deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu’nun not ve İngilizce yeterliliği yok
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...