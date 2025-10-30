PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'de derbilerin hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında iki dev derbi oynanacak. Galatasaray ile Trabzonspor 1 Kasım'da, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 2 Kasım'da karşı karşıya gelecek. İki zorlu randevunun hakemleri TFF tarafından açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri duyuruldu. Buna göre Galatasaray - Trabzonspor derbisinde Cihan Aydın, Beşiktaş - Fenerbahçe randevusunda ise Ali Yılmaz düdük çalacak.

İşte haftanın hakemleri

31.10.2025 – Cuma
20:00 — RAMS Başakşehir FK vs Kocaelispor: Batuhan Kolak

01.11.2025 – Cumartesi
17:00 — Göztepe A.Ş. vs Gençlerbirliği: Yasin Kol
20:00 — Galatasaray A.Ş. vs Trabzonspor A.Ş.: Cihan Aydın

02.11.2025 – Pazar
14:30 — TÜMOSAN Konyaspor vs Samsunspor A.Ş.: Ali Şansalan
17:00 — Zecorner Kayserispor vs Kasımpaşa A.Ş. Kadir Sağlam
20:00 — Beşiktaş A.Ş. vs Fenerbahçe A.Ş.: (H) Ali Yılmaz

03.11.2025 – Pazartesi
20:00 — Ikas Eyüpspor vs Hesap.com Antalyaspor: Alper Akarsu
20:00 — Corendon Alanyaspor vs Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.: Oğuzhan Aksu
20:00 — Çaykur Rizespor A.Ş. vs Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

