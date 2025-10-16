Samandıra'da yeni dönem başlıyor!





KAPTANDAN TAM DESTEK



Takımda kaptanlar da sorumluluk alarak takımın ayağa kalkması için çaba harcıyor. Kaptan Mert Hakan Yandaş, bütün zamanını Samandıra'da geçiriyor.



Deneyimli futbolcu tesisteki personelden takım arkadaşlarına kadar herkesle yakından ilgileniyor. Sakatlığını da atlatan Mert Hakan'ın kısa sürede sahalara dönmeyi beklediği ifade edildi. Benzer şekilde diğer takım kaptanları Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de sürekli sorumluluk alarak yardım ediyor.



SARAN'DAN YOĞUN İLGİ



Başkan Saran, sürekli olarak Samandıra ile temas kurarak yoğun ilgi gösteriyor. Futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları da devamlı Samandıra'ya giderek futbol takımı ve teknik heyete yakın duruyor. Sarı- lacivertli yönetimin bu yakın ilgiyi sürdüreceği kaydedildi