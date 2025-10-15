Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran basın toplantısı düzenledi.

Saran, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmalarının nedeniyle ilgili de konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan kadro dışı açıklaması

İşte o sözler:

Kadro dışının detaylarını açıklamayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık.

Yarın yine Samandıra'da olacağım, ölü toprağının kalkması için her şeyi yapacağım. Diyalogla, konuşmayla olacak şeyler bunlar. Ben kameralarda bağıran çağıran bir başkan değilim, sırf kavga etmek için kavga etmem. Bu sporcu kişiliğimden geliyor. Elbette gereken yerde hakkımızı da savunacağız.



YENİ İSİMLER EKLENECEK Mİ?



Yabancı futbolcuların kadro dışı bırakılmasıyla ilgili bir şey söz konusu değil. Samsun maçında,, Samandıra'da yaşanan ne varsa bunlar aile içi meseleler bunları dışarıda konuşmayacağım. Biz konuştuktan sonra üstümüze düşeni yaptık.