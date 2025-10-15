PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran basın toplantısı düzenledi. Saran, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmalarının nedeniyle ilgili de konuştu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran basın toplantısı düzenledi.

Saran, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmalarının nedeniyle ilgili de konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan kadro dışı açıklaması

İşte o sözler:

Kadro dışının detaylarını açıklamayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık.

Yarın yine Samandıra'da olacağım, ölü toprağının kalkması için her şeyi yapacağım. Diyalogla, konuşmayla olacak şeyler bunlar. Ben kameralarda bağıran çağıran bir başkan değilim, sırf kavga etmek için kavga etmem. Bu sporcu kişiliğimden geliyor. Elbette gereken yerde hakkımızı da savunacağız.

YENİ İSİMLER EKLENECEK Mİ?

Yabancı futbolcuların kadro dışı bırakılmasıyla ilgili bir şey söz konusu değil. Samsun maçında,, Samandıra'da yaşanan ne varsa bunlar aile içi meseleler bunları dışarıda konuşmayacağım. Biz konuştuktan sonra üstümüze düşeni yaptık.

Fenerbahçede İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararının arka planı ortaya çıktı!Fenerbahçede İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararının arka planı ortaya çıktı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?
CANLI ANLATIM | Ateşkeste ikinci aşama! Takas yapıldı Refah kapısı bugün açılıyor
Ahmed Şara Rusya'ya gidiyor: Görüşmenin detayları ortaya çıktı! Rusya Esad'ı teslim edecek mi?
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama
Ergenekon kumpasından FETÖ’nün parmak izi çıktı! Deliller yeniden incelendi 6 şüpheli yakalandı
Her şey depremden sonra başladı! Ne dışarı çıkıyor ne yıkanıyor! Telefon bağımlısı Barış Özbay şaşkına çevirdi
Trump’ın Time krizi devam ediyor! Kel fotoğrafı çileden çıkarmıştı: Editörler “eğlendik” dedi
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
Meteoroloji'den 11 il için sağanak alarmı: İstanbul'da hava resmen buz kesecek! Jet akımları rotayı çevirdi, kutup soğukları cephede
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Fred kadro dışı kalmaktan son anda kurtuldu
Sabancı ailesinde boşanma depremi! 29 yıl sonra aynı mevsimde buluşamadıkları için boşandılar...
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi