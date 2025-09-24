PODCAST CANLI YAYIN

Günün maçları 24 EYLÜL | Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin radarında günün maçları var. 24 Eylül'de hangi maçlar oynanacak, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan canlı izlenebilecek merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte günün maç programı ve detayları…

Günün maçları 24 EYLÜL | Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol heyecanı 24 Eylül Çarşamba günü de dorukta! Bugün hangi maçlar sahne alacak, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan canlı yayınlanacak? İşte günün maç programı...

24 EYLÜL 2025 MAÇ TAKVİMİ

Süper Lig

20:00 Kayserispor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

UEFA Avrupa Ligi

19:45 Midtjylland - Sturm Graz (TRT Spor)

19:45 PAOK - Maccabi Tel Aviv (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe (TRT 1)

22:00 Sporting Braga - Feyenoord (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Real Betis - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor)

22:00 Freiburg - Basel (TRT Tabii Spor 5)

22:00 Kızılyıldız - Celtic (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Nice - Roma (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Malmö FF - Ludogorets Razgrad (TRT Tabii Spor 3)

1. Lig

14:30 Bandırmaspor - Manisa FK (TRT Spor)

17:00 Erzurumspor FK - Keçiörengücü (TRT Spor)

20:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)

20:00 Bodrum FK - Van Spor FK (TRT Spor)

İspanya - LaLiga

20:00 Getafe - Deportivo Alaves

22:30 Atletico Madrid - Rayo Vallecano

22:30 Real Sociedad - Mallorca

