Günün maçları 24 EYLÜL | Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol heyecanı 24 Eylül Çarşamba günü de dorukta! Bugün hangi maçlar sahne alacak, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan canlı yayınlanacak? İşte günün maç programı...
24 EYLÜL 2025 MAÇ TAKVİMİ
Süper Lig
20:00 Kayserispor - Beşiktaş (beIN Sports 1)
UEFA Avrupa Ligi
19:45 Midtjylland - Sturm Graz (TRT Spor)
19:45 PAOK - Maccabi Tel Aviv (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe (TRT 1)
22:00 Sporting Braga - Feyenoord (TRT Tabii Spor 4)
22:00 Real Betis - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor)
22:00 Freiburg - Basel (TRT Tabii Spor 5)
22:00 Kızılyıldız - Celtic (TRT Tabii Spor 2)
22:00 Nice - Roma (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Malmö FF - Ludogorets Razgrad (TRT Tabii Spor 3)