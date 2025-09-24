Efeler çeyrek finalde! Filenin Efeleri'nin yeni maçı ne zaman? A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın çeyrek final rakibi kim?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale yükseldi. Hollanda'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, şimdi gözünü yarı finale çevirdi. Peki Filenin Efeleri'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu mu, maç tarihi hangi gün? İşte merak edilen detaylar…
ÇEYREK FİNAL BİLETİNİ ALDI
Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan son 16 turu maçında Hollanda ile karşılaşan millilerimiz, rakibini 3-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Setler: 27-29, 25-23, 25-16, 25-19
Bu sonuçla Türkiye, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez çeyrek finale kalmayı başardı.
Çeyrek Final Rakibi Belli mi?
Ay-yıldızlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi netleşti. Filenin Efeleri yeni maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.