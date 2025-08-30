PODCAST CANLI YAYIN

Siyah-beyazlılar Alanya'da || Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de heyecan dorukta! Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer’in vedasının ardından Sergen Yalçın’la sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörleriyle ilk sınavını deplasmanda Alanyaspor karşısında verecek. Peki Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyah-beyazlılar Alanya'da || Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 4. haftasında kritik bir mücadele sahne alacak. Alanyaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Avrupa Ligi nedeniyle ligdeki iki maçını erteleyen siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de ikinci sınavına çıkacak. Alanyaspor ise geride kalan iki maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahaya çıkıyor.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Alanyaspor-Beşiktaş maçı 31 Ağustos Pazar günü oynanacak. Alanya Oba Stadı'ndaki mücadele 21.30'da başlayacak ve karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaşın Alanyaspor maçı 11i netleştiSergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaşın Alanyaspor maçı 11i netleşti
Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i netleşti

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Beşiktaş'ta Yeni Dönem

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turundaki Lausanne maçının ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük koltuğuna yeniden Sergen Yalçın getirildi. Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci dönemine Alanyaspor deplasmanında başlayacak.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11ler...Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11ler...
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan "Başka müjdelerimiz olacak" diyerek duyurdu! "TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz gücümüzü gördük"
Koza Altın
Galatasaray - Rizespor | CANLI
Görev bölgesindeki Mehmetçiklerden 30 Ağustos mesajı! Azim ve kararlılık vurgusu: Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeyi, Libya, Somali...
Başkan Erdoğan "şeref" konuğu olarak gidiyor! Çin'de Gazze'nin sesi olacak
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu'na "anket" vuruşu! Hem Bay Kemal'e daldı hem kendisiyle çelişti
15 ay sonra Jose Mourinho'suz ilk maç! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Trump’tan sonra Bill Clinton gizemi! Havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi: ABD başkanlarına ne oluyor?
Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i netleşti
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de özel deftere özel not: 100 yıl sonra da boş durmuyorlar! | Külliye'de tören
ABD’de gündem “Trump öldü” iddiası! Resmi açıklama yok fotoğraf var: Donald Trump'ın nerede olduğu anlaşıldı
Dev maç o tarihte! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Ukraynalı siyasetçi Andriy Parubiy sokak ortasında suikaste uğrayarak öldürüldü!
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
TBMM Gazze için toplandı siyonistler panikledi: "Sadece savaş zamanlarında böylesi olur”
Yeni sezonda ATV’nin rüya kadrosuna bir yıldız daha eklendi: Afra Saraçoğlu 'A.B.İ' dizisinde!
Hafta sonu hava nasıl olacak? 30 Ağustos MGM il il açıkladı: İstanbul ve o illere sıcak hava dalgası geliyor! Pazar gününe dikkat
Beşiktaş'a geleceğin yıldızı! Transfer için temaslar başladı
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Ebedi istiklalin tescilidir