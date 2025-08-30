Siyah-beyazlılar Alanya'da || Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 4. haftasında kritik bir mücadele sahne alacak. Alanyaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Avrupa Ligi nedeniyle ligdeki iki maçını erteleyen siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de ikinci sınavına çıkacak. Alanyaspor ise geride kalan iki maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahaya çıkıyor.
ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Alanyaspor-Beşiktaş maçı 31 Ağustos Pazar günü oynanacak. Alanya Oba Stadı'ndaki mücadele 21.30'da başlayacak ve karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Beşiktaş'ta Yeni Dönem
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turundaki Lausanne maçının ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük koltuğuna yeniden Sergen Yalçın getirildi. Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci dönemine Alanyaspor deplasmanında başlayacak.