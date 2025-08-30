Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i netleşti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Beşiktaş'ta hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 1-0'lık yenilgiyle tamamlanan Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'de bu sezon siyah-beyazlı takımın 2 maçı ertelendi. Beşiktaş, ligde oynadığı tek karşılaşmada ise Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Ligde bir maçı ertelenen Corendon Alanyaspor da çıktığı 2 maçta 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Akdeniz temsilcisinin 1 puanı bulunuyor.
LİGDE 19. RANDEVU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, rakibiyle bu kulvarda 19. kez karşı karşıya gelecek.
İlk kez resmi maçlarda 2016-2017 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki 18 karşılaşmadan 10'unu siyah-beyazlı ekip, 3'ünü Akdeniz temsilcisi kazandı, 5 maç ise berabere sonuçlandı.
Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 35 kez fileleri havalandırırken Alanyaspor, 19 gol kaydetti.