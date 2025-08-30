Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i netleşti

Geçen sezon takımların oynadığı lig müsabakaları ise İstanbul ve Alanya'da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı.

Ligde iki ekip, Alanya'da 10. kez karşılaşacak.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasında en farklı skorlu galibiyetlere Beşiktaş imza attı.

İstanbul'da 2016-2017 ve 2021-2022 ile Alanya'da 2016-2017 sezonlarındaki maçlarda Beşiktaş, sahadan 4-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Alanyaspor ise toplam 3 kez yendiği rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2023-24 sezonunda deplasmanda 3-1'lik skorla aldı.

Ayrıca, 2022-2023 sezonunda Alanya'da oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren mücadelede filelere giden toplam 6 gol, ligdeki 18 randevu içinde en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.