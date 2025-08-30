PODCAST CANLI YAYIN

Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i netleşti

Konferans Ligi'nde Lausanne'ye elendikten sonra Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ikinci döneminde ilk maçına çıkıyor. Siyah beyazlılar, Alanyaspor karşısında 3 puanla evine dönmek amacında. Deneyimli çalıştırıcının sahaya süreceği kadro da merak konusu. İlk 11 netleşti. İşte detaylar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Beşiktaş'ta hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 1-0'lık yenilgiyle tamamlanan Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de bu sezon siyah-beyazlı takımın 2 maçı ertelendi. Beşiktaş, ligde oynadığı tek karşılaşmada ise Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Ligde bir maçı ertelenen Corendon Alanyaspor da çıktığı 2 maçta 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Akdeniz temsilcisinin 1 puanı bulunuyor.

LİGDE 19. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, rakibiyle bu kulvarda 19. kez karşı karşıya gelecek.

İlk kez resmi maçlarda 2016-2017 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki 18 karşılaşmadan 10'unu siyah-beyazlı ekip, 3'ünü Akdeniz temsilcisi kazandı, 5 maç ise berabere sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 35 kez fileleri havalandırırken Alanyaspor, 19 gol kaydetti.

SON 4 MAÇINI KAZANAMADI

Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 4 müsabakada galip gelemedi.

Ligde 2023-2024 sezonunda İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında ise 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Geçen sezon takımların oynadığı lig müsabakaları ise İstanbul ve Alanya'da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı.

Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.

ALANYA'DA 10. SINAV

Ligde iki ekip, Alanya'da 10. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlı takımın galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

Alanya'da oynanan 4 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 14, Alanyaspor 12 gol kaydetti.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasında en farklı skorlu galibiyetlere Beşiktaş imza attı.

İstanbul'da 2016-2017 ve 2021-2022 ile Alanya'da 2016-2017 sezonlarındaki maçlarda Beşiktaş, sahadan 4-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Alanyaspor ise toplam 3 kez yendiği rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2023-24 sezonunda deplasmanda 3-1'lik skorla aldı.

Ayrıca, 2022-2023 sezonunda Alanya'da oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren mücadelede filelere giden toplam 6 gol, ligdeki 18 randevu içinde en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupaları defterini kapattı.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Konferans Ligi'ne de havlu attı.

SOLSKJAER GÖNDERİLDİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda eden siyah-beyazlılarda, 52 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi feshedildi.

Beşiktaş'taki görev süresi 223 gün süren Solskjaer, siyah-beyazlı takımla çıktığı toplam 29 müsabakada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 da yenilgi yaşadı.

ÜÇ EKSİK VAR

Siyah-beyazlı takımda Alanyaspor maçı öncesinde stoper Gabriel Paulista, forvet Mustafa Hekimoğlu ile kanat oyuncusu Milot Rashica'nın sakatlığı bulunuyor.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile oynanan maçta sakatlanan Mustafa, Alanya deplasmanında formasından uzak kalacak.

Rashica ise Lausanne rövanş karşılaşmasından önce yaşadığı kas sakatlığından dolayı bir süre forma giyemeyecek.

Ayrıca takımdan ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic de kadroda olmayacak.

YENİLER ŞANS BEKLİYOR

Beşiktaş'ta yeni transferler El Bilal Toure ve Tiago Djalo, şans verilmesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek.

2022-2023 sezonunun başında Beşiktaş'tan İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz da siyah-beyazlı takıma geri döndü.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan üç futbolcu, Alanyaspor karşısında forma bekleyecek.

MUHTEMEL 11

Sergen Yalçın'ın sahaya Mert, Taylan, Emirhan, Tayip Talha, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rafa, Muci, Mario ve Abraham ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

