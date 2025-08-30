PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise dev karşılaşmanın yayın bilgilerini ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların galibiyet parolasıyla çıkacağı bu mücadele öncesinde futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

  • Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Eren, Yunus, Osimhen.
  • Çaykur Rizespor: Erdem, Hojer Samet, Alikulov, Mithat, P'kolaou, Laçi, Olawoyin, Taha, Halil, Sowe.
