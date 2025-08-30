Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların galibiyet parolasıyla çıkacağı bu mücadele öncesinde futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak.
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER
- Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Eren, Yunus, Osimhen.
- Çaykur Rizespor: Erdem, Hojer Samet, Alikulov, Mithat, P'kolaou, Laçi, Olawoyin, Taha, Halil, Sowe.