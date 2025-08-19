Eyüp Aydın'ın talipleri artıyor

Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.



Samsunspor ile anlaşmasına rağmen resmi imza atmayan genç orta saha Eyüp Aydın için bu kez 1. Lig'den sürpriz bir talip çıktı.



TRANSFERDE YENİ GELİŞME



Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, Samsunspor ile anlaşma sağlamıştı. Ancak transfer henüz resmiyet kazanmamışken genç futbolcunun geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



AMED SF DEVREDE



TFF 1. Lig ekiplerinden Amed SF, Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Yeşil-kırmızılı kulüp, Galatasaray ve oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürüyor.



KARAR GALATASARAY VE EYÜP'TE



Transferin netlik kazanması için Galatasaray'ın ve Eyüp Aydın'ın vereceği karar bekleniyor. Taraflardan gelecek yanıt, genç futbolcunun yeni adresini belirleyecek.