Galatasaray Barış Alper için servet istiyor!

Galatasaray, 'tok satıcı' rolünü oynadığı görüşmelerde Suudi ekibinden Keçiörengücü'nün yüzde 20'lik (10 milyon Euro) payının da ödenmesini istedi.

Lige 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın transferi konusu sıcaklığını koruyor.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz konusunda el yükseltti.

ASLAN SERVET İSTEDİ

Suudi Arabistan ekibinin 35 milyon Euro artı bonuslarla teklif yaptığı G.Saraylı oyuncu için rakamlar revize edildi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda millî oyuncuyu satmak istemeyen sarı kırmızılılar, toplam 50 milyon avroluk beklentiyi karşı tarafın istekli tavrı da görülerek biraz daha yukarı çekildi.

Anlaşma gereği satıştan yüzde 20'lik payı eski kulübü Keçiörengücü'ne ödeyecek olan G.Saray, NEOM Kulübü'ne bonservis bedelini 60 milyon Euroya çıkardığını bildirdi. Dursun Özbek yönetimi, Keçiörengücü'nün 10 milyon Euroluk payının da Suudlar tarafından ödenmesini istiyor.

