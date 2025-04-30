12 Dev Adam’ın Avrupa Şampiyonası fikstürü açıklandı

Ay-yıldızlı ekip, ilk sınavını 27 Ağustos Çarşamba günü ev sahibi ülkelerden Letonya karşısında verecek. Grup aşamasındaki tüm maçlar, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak. Turnuvada diğer grup karşılaşmaları ise Finlandiya (Tampere), Güney Kıbrıs Rum Kesimi (Limasol) ve Polonya (Katoviçe) şehirlerinde yapılacak.

FİNAL AŞAMASI RİGA'DA

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından, her grupta ilk dört sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. Eleme turları 6-7 Eylül tarihlerinde oynanacak. Final aşamasına da Riga ev sahipliği yapacak.

A Milli Takım'ın Maç Takvimi (A Grubu)

27 Ağustos Çarşamba

18.00 → Letonya - Türkiye

29 Ağustos Cuma

14.45 → Türkiye - Çekya

30 Ağustos Cumartesi

21.15 → Türkiye - Portekiz

1 Eylül Pazartesi

14.45 → Estonya - Türkiye

3 Eylül Çarşamba

21.15 → Türkiye - Sırbistan