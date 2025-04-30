SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

12 Dev Adam'ın Avrupa Şampiyonası fikstürü açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edeceği grup maçlarının takvimi netleşti. Turnuvada A Grubu'nda yer alan milliler, Letonya, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 18:19 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 18:19
12 Dev Adam’ın Avrupa Şampiyonası fikstürü açıklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ay-yıldızlı ekip, ilk sınavını 27 Ağustos Çarşamba günü ev sahibi ülkelerden Letonya karşısında verecek. Grup aşamasındaki tüm maçlar, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak. Turnuvada diğer grup karşılaşmaları ise Finlandiya (Tampere), Güney Kıbrıs Rum Kesimi (Limasol) ve Polonya (Katoviçe) şehirlerinde yapılacak.

FİNAL AŞAMASI RİGA'DA
Grup aşamasının tamamlanmasının ardından, her grupta ilk dört sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. Eleme turları 6-7 Eylül tarihlerinde oynanacak. Final aşamasına da Riga ev sahipliği yapacak.

A Milli Takım'ın Maç Takvimi (A Grubu)
27 Ağustos Çarşamba
18.00 → Letonya - Türkiye

29 Ağustos Cuma
14.45 → Türkiye - Çekya

30 Ağustos Cumartesi
21.15 → Türkiye - Portekiz

1 Eylül Pazartesi
14.45 → Estonya - Türkiye

3 Eylül Çarşamba
21.15 → Türkiye - Sırbistan

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin jammer tiyatrosuna sert tepki: Bantların arkasında hangi şaibeli işlere karıştılar açıklasınlar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den atama açıklaması! Kurban Bayramı ile yaz tatili birleşecek mi?
Türk Telekom
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni talep: Savcılık KİPTAŞ ve İSFALT’ın ihale belgelerini istedi
CHP’li Özel’in yolsuzluk çıkarmasında son durak Fransa!
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında konuşulmayan detay! 1999 yılı, Murat Ongun ve ABD’nin resmi daveti | İmamoğlu’nun A Takımı ve ilişkileri
Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi
Başkan Erdoğan İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı! Terörsüz Türkiye ve Trump mesajı
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan bahanelerle dolu fesih kongresi açıklaması: Öcalan doğrudan katılmasa da olur
Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...
Kur’an bülbülleri Külliye’de! Başkan Erdoğan’dan İslam dünyasına çağrı: Tarihin akışına yön vermek için birlik şart
Dürziler çatışmaya girdi İsrail Şam’a saldırdı! Tel Aviv Suriye’de mezhep çatışmasını kışkırtıyor
Başkan Erdoğan açıkladı: Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarları artırıldı! Hibe tutarı 875 bin TL’ye yükseldi
Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!
Siyonistlerde Roma hazımsızlığı! Meloni’ye tepki: İsrail’e hayır, Erdoğan’a evet
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Şeffaf olacaklardı bantçı oldular
Naci Görür’e İSKİ ayarı: İyi de hocam danışman olduğunuz projede İBB sıfır çekmiş!
16 yaşında istismar edildi! Dilan Bakır 4 aylık bebeği ile sırra kadem bastı! Müge Anlı detaylar karşısında şoke oldu
Murat Ongun’un ’Eko’sistemde şaibeli yükselişi! Teşrik-i mesaisi olan o isim anlattı: Bir propaganda müdürünün ihtiraslarla dolu hezeyanı
atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’dan seyircisine büyük sürpriz!