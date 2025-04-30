12 Dev Adam’ın Avrupa Şampiyonası fikstürü açıklandı

Ay-yıldızlı ekip, ilk sınavını 27 Ağustos Çarşamba günü ev sahibi ülkelerden Letonya karşısında verecek. Grup aşamasındaki tüm maçlar, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak. Turnuvada diğer grup karşılaşmaları ise Finlandiya (Tampere), Güney Kıbrıs Rum Kesimi (Limasol) ve Polonya (Katoviçe) şehirlerinde yapılacak.
FİNAL AŞAMASI RİGA'DA
Grup aşamasının tamamlanmasının ardından, her grupta ilk dört sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. Eleme turları 6-7 Eylül tarihlerinde oynanacak. Final aşamasına da Riga ev sahipliği yapacak.
A Milli Takım'ın Maç Takvimi (A Grubu)
27 Ağustos Çarşamba
18.00 → Letonya - Türkiye
29 Ağustos Cuma
14.45 → Türkiye - Çekya
30 Ağustos Cumartesi
21.15 → Türkiye - Portekiz
1 Eylül Pazartesi
14.45 → Estonya - Türkiye
3 Eylül Çarşamba
21.15 → Türkiye - Sırbistan