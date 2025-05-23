Ekrem İmamoğlu’nun telefon oyunu! Koruma müdürü Mustafa Akın’a ne talimat verdi? Sakladıkları yer böyle ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve çekirdek ekibi tutuklandı.
EKREM İMAMOĞLU'NUN TELEFON OYUNU
19 Mart'ta Rumeli Hisarı'ndaki konutuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İmamoğlu'nun emniyet güçlerine teslim ettiği telefonun, aslında aktif olarak kullanmadığı başka bir cihaza ait olduğu ortaya çıktı.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önceki son anları (Takvim.com.tr Arşiv)
SAVCILIK KAYIP TELEFONUN PEŞİNE DÜŞTÜ
Bu tespitin ardından soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, kapsamlı bir çalışma ile Ekrem İmamoğlu'nun asıl kullandığı kayıp telefonun izini sürdü.
PERSEONEL İFADE VERDİ TELEFON BULUNDU
Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan ve İBB bünyesinde teknik personel olarak görev yapan bir çalışanın ifadesiyle telefonun yeri belirlendi.
Ekrem İmamoğlu ve Koruma Müdürü Mustafa Akın
İMAMOĞLU TELEFONU KORUMA MÜDÜRÜ MUSTAFA AKIN'A VERDİ
İfade doğrultusunda, operasyon sırasında İmamoğlu'nun telefonunu Koruma Müdürü Mustafa Akın'a teslim ettiği, Akın'ın ise verilerin silinmesi ve cihazın saklanması için söz konusu teknik personele verdiği öğrenildi.