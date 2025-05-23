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Ekrem İmamoğlu’nun telefon oyunu! Koruma müdürü Mustafa Akın’a ne talimat verdi? Sakladıkları yer böyle ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. Gözaltı sırasında emniyete teslim ettiği telefonun, aslında kullanmadığı başka bir cihaz olduğu belirlenince savcılık harekete geçti. Başlatılan teknik takip sonucu, Ekrem İmamoğlu’nun gerçek telefonunu Koruma Müdürü Mustafa Akın’a verdiği, Akın’ın ise cihazı gizlemek ve verileri sildirmek üzere bir teknik personele teslim ettiği ortaya çıktı. İtiraf üzerine gizli bölmede ele geçirilen telefonun şifreli olduğu ve Ekrem İmamoğlu’nun şifreyi vermeyi reddettiği öğrenildi. Öte yandan Mustafa Akın İBB'ye düzenlenen 4. dalga operasyonda gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 16:56 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 17:04
Ekrem İmamoğlu’nun telefon oyunu! Koruma müdürü Mustafa Akın’a ne talimat verdi? Sakladıkları yer böyle ortaya çıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve çekirdek ekibi tutuklandı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN TELEFON OYUNU
19 Mart'ta Rumeli Hisarı'ndaki konutuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İmamoğlu'nun emniyet güçlerine teslim ettiği telefonun, aslında aktif olarak kullanmadığı başka bir cihaza ait olduğu ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önceki son anları (Takvim.com.tr Arşiv)Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önceki son anları (Takvim.com.tr Arşiv)

SAVCILIK KAYIP TELEFONUN PEŞİNE DÜŞTÜ
Bu tespitin ardından soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, kapsamlı bir çalışma ile Ekrem İmamoğlu'nun asıl kullandığı kayıp telefonun izini sürdü.

PERSEONEL İFADE VERDİ TELEFON BULUNDU
Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan ve İBB bünyesinde teknik personel olarak görev yapan bir çalışanın ifadesiyle telefonun yeri belirlendi.

Ekrem İmamoğlu ve Koruma Müdürü Mustafa AkınEkrem İmamoğlu ve Koruma Müdürü Mustafa Akın

İMAMOĞLU TELEFONU KORUMA MÜDÜRÜ MUSTAFA AKIN'A VERDİ
İfade doğrultusunda, operasyon sırasında İmamoğlu'nun telefonunu Koruma Müdürü Mustafa Akın'a teslim ettiği, Akın'ın ise verilerin silinmesi ve cihazın saklanması için söz konusu teknik personele verdiği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun saklattığı telefon (Fotoğraf: DHA)Ekrem İmamoğlu'nun saklattığı telefon (Fotoğraf: DHA)

KASADA BULUNDU
Teknik personel, telefonu sakladığı yeri savcılığa itiraf etti. Yapılan aramada emniyet ekipleri, kayıp telefonu bir kasa içerisinde gizlenmiş şekilde ele geçirdi.

Ekrem İmamoğlu ve Koruma Müdürü Mustafa AkınEkrem İmamoğlu ve Koruma Müdürü Mustafa Akın

İMAMOĞLU ŞİFREYİ VERMEDİ
Sabah'ın haberine göre ilk incelemelerde telefonda SIM kart bulunmadığı ve cihazın şifre korumalı olduğu belirlendi. Şifrenin Ekrem İmamoğlu'na sorulduğu ancak İmamoğlu şifreyi vermeyi reddettiği öğrenildi. Bu durum üzerine, şifrenin kırılması amacıyla özel bir teknik ekip oluşturuldu.

Aynı zamanda telefonda daha önce kullanılmış SIM kartların tespiti için de çalışma başlatıldı.

Mustafa Akın İBB'ye düzenlenen 4. dalga operasyona gözaltına alındı (Fotoğraf: AA)Mustafa Akın İBB'ye düzenlenen 4. dalga operasyona gözaltına alındı (Fotoğraf: AA)

MUSTAFA AKIN GÖZALTINDA
Öte yandan İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4. dalga geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak, şüpheliler KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın da aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun telefonunu sakladığı öğrenilen Koruma Müdürü Mustafa Akın da gözaltına alındı.

CHPli Ekrem İmamoğlunun saklattığı cep telefonu ele geçirildi! Görüntüsü ortaya çıktıCHPli Ekrem İmamoğlunun saklattığı cep telefonu ele geçirildi! Görüntüsü ortaya çıktı

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