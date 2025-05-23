Ekrem İmamoğlu’nun telefon oyunu! Koruma müdürü Mustafa Akın’a ne talimat verdi? Sakladıkları yer böyle ortaya çıktı

KASADA BULUNDU Teknik personel, telefon u sakladığı yeri savcılığa itiraf etti. Yapılan aramada emniyet ekipleri, kayıp telefonu bir kasa içerisinde gizlenmiş şekilde ele geçirdi.

Ekrem İmamoğlu ve Koruma Müdürü Mustafa Akın

İMAMOĞLU ŞİFREYİ VERMEDİ

Sabah'ın haberine göre ilk incelemelerde telefonda SIM kart bulunmadığı ve cihazın şifre korumalı olduğu belirlendi. Şifrenin Ekrem İmamoğlu'na sorulduğu ancak İmamoğlu şifreyi vermeyi reddettiği öğrenildi. Bu durum üzerine, şifrenin kırılması amacıyla özel bir teknik ekip oluşturuldu.

Aynı zamanda telefonda daha önce kullanılmış SIM kartların tespiti için de çalışma başlatıldı.