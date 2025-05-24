ATV’nin yeni dizisi Aile Saadeti’nin çekimleri keyifle devam ediyor: Ekibin tamamı artık sette!

Başrollerini Burak Dakak ve Buse Meral'in paylaştığı dizinin kadrosunda; Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun, Zerrin Sümer ve Suat Sungur gibi güçlü isimler yer alıyor.

Kaynak: atv

Yakında izleyiciyle buluşacak olan 'Aile Saadeti'; aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağları gibi konuları hem bolca duyguyla hem de kahkahalar eşliğinde ekrana getirecek.