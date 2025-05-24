PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

ATV’nin yeni dizisi Aile Saadeti’nin çekimleri keyifle devam ediyor: Ekibin tamamı artık sette!

atv’nin, Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan Aile Saadeti dizisi için Buse Meral, Vildan Atasever, Esra Kızıldoğan ve Sibel Aytan da çekimlere başladı. Keyifli bir şekilde çekimlere başlayan oyuncular objektiflere klaketle birlikte poz verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 09:59 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 09:59
ATV’nin yeni dizisi Aile Saadeti’nin çekimleri keyifle devam ediyor: Ekibin tamamı artık sette!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başrollerini Burak Dakak ve Buse Meral'in paylaştığı dizinin kadrosunda; Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun, Zerrin Sümer ve Suat Sungur gibi güçlü isimler yer alıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yakında izleyiciyle buluşacak olan 'Aile Saadeti'; aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağları gibi konuları hem bolca duyguyla hem de kahkahalar eşliğinde ekrana getirecek.

Kaynak: atvKaynak: atv

Aile Saadeti yakında atv'de izleyici karşısına çıkacak!

Kaynak: atvKaynak: atv