X çöktü mü, neden girilmiyor? 24 Mayıs X (Twitter) neden çöktü?

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24 Mayıs 2025 tarihinde X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, platforma erişimde sorun yaşadıklarını bildirdi. Uygulama ve web sitesine giriş yapılamazken, "X çöktü mü?" ve "Neden girilmiyor?" soruları sosyal medyada gündem oldu. Erişim sorunu kısa sürede geniş kitleler tarafından fark edildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

(Kaynak: AA) X ÇÖKTÜ MÜ? Yaşanan erişim problemiyle ilgili sosyal medyada anlık paylaşımlar yapan kullanıcılar, hem mobil uygulamadan hem de web tarayıcısı üzerinden X'e erişemediklerini belirtti. Şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken, kesintinin teknik bir arızadan mı yoksa genel bir sistemsel sorunlardan mı kaynaklandığı netleşmiş değil.