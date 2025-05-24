X çöktü mü, neden girilmiyor? 24 Mayıs X (Twitter) neden çöktü?

24 Mayıs 2025 tarihinde X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, platforma erişimde sorun yaşadıklarını bildirdi. Uygulama ve web sitesine giriş yapılamazken, "X çöktü mü?" ve "Neden girilmiyor?" soruları sosyal medyada gündem oldu. Erişim sorunu kısa sürede geniş kitleler tarafından fark edildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.
(Kaynak: AA)
X ÇÖKTÜ MÜ?
Yaşanan erişim problemiyle ilgili sosyal medyada anlık paylaşımlar yapan kullanıcılar, hem mobil uygulamadan hem de web tarayıcısı üzerinden X'e erişemediklerini belirtti. Şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken, kesintinin teknik bir arızadan mı yoksa genel bir sistemsel sorunlardan mı kaynaklandığı netleşmiş değil.
(Kaynak: Downdetector)
Downdetector verilerine göre X (Twitter) platformunda 24 Mayıs sabah saatlerinden itibaren ciddi sayıda erişim sorunu bildirimi yapıldı.
X (TWİTTER) NEDEN AÇILMIYOR?
Kullanıcılar, yaşadıkları kesintiyi sosyal medyada anlık paylaşımlarla aktarırken, hem mobil cihazlar hem de web tarayıcısı üzerinden X'e erişemediklerini dile getirdi. Şimdilik resmi bir açıklama bulunmazken, sorunun teknik bir arızadan mı yoksa geniş çaplı bir kesintiden mi kaynaklandığı belirsizliğini koruyor.