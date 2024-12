Next Level İstanbul’dan Galatasaraylı futbolculara ev sahipliği

Pasifik GYO tarafından geliştirilen Next Level İstanbul hafta sonunda Galatasaraylı futbolcuları ağırladı. Geçen ay Galatasaray Futbol A Takımı forma sırt sponsoru olan Pasifik Holding'in bünyesinde bulunan Next Level İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliğe Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular katıldı.

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, "15 yıl önce Ankara'da başlayan yolculuğumuz, Next Level İstanbul, Next Level Kemer ve çok yakında başlayacak Next Level Country projeleriyle devam ediyor. Next Level markalı yedinci projemizi de Bodrum Türkbükü'nde inşa ediyoruz" dedi.



Dursun Aydın Özbek, etkinlikte, "Pasifik Holding, Next Level markası ile aynı Galatasaray'ın hedeflediği gibi, 'en'lerin ve 'ilk'lerin yatırımlarını yapıyor" diye konuştu.