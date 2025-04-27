İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir operasyon düzenlendi.
51 KİŞİ YAKALANDI
Savcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa. (Takvim.com.tr)
Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ BAŞLADI
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirilerek işlemlere alındı.
Ekrem İmamoğlu'nun korumasının otelde kameraları bantladığı ortaya çıkmıştı. (Takvim.com.tr)
Gözaltına alınan isimler arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da bulunuyor.
EV VE İŞ YERLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 25 MİLYON LİRA TUTARINDAKİ ALTIN VE PARA!
Aramalarda, şüphelilerden İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun evinde 24 tam, 22 yarım, 129 çeyrek, 1 gram altın, 18 Ata lirası, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik'in evinde 2 yarım, 2 çeyrek, 30 gram altın, 5 bin 750 dolar, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen'in evinde 295 gram altın, emlak danışmanı Mehmet Şahin'in evinde 1 milyon 300 bin lira, 20 bin avro, 440 dolar, 1 kilogram gümüş, 1 kilogram bakır, İBB Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un evinde 63 bin 700 lira, 1540 sterlin, 227 dolar, 31 bin 50 avro, İBB'de mühendis olarak çalışan danışman Yakup Öner'in evinde 1399 gram altın, 8 bilezik, 5 tam, 59 çeyrek, 9 yarım altın, 4 Ata lirası, 200 bin Türk lirası, iş insanı Rasim Kaya'nın evinde 1 milyon 350 bin lira, 405 sterlin, 400 dolar, 16 yarım altın, 2 bilezik, 2 lüks saat, 6 Ata lirası ile 13 gram altın bulundu.
Güncel değerle 25 milyon lira tutarındaki altın ve paraya el konuldu.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER ARASINDA KORUMA DA BULUNUYOR
Etiler'deki Le Meridien Otel'de 12 Ekim 2024'te gerçekleştirilen gizli toplantıda kameraları bantla kapattığı tespit edilen Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen'in ve Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Cevdet Kaya'nın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu ortaya çıktı.
LİSTEDE BAŞKA KİMLER VAR?
Gözaltına alınan diğer isimler şu şekilde:
Ali Rıza Akyüz (Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı)
Turan Aydoğan (CHP Eski İstanbul Milletvekili)
Elçin Karaoğlu (İBB Boğaziçi İmar Müdürü)
Turgut Tuncay Önbilgin (İBB Eski Genel Sekreteri)
Murat Yazıcı (İBB Eski Genel Sekreteri)
Mehmet Çakılcıoğlu (İBB Eski Genel Sekreteri)
Fatih Özçelik (İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili)
Hakan Aplak (İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü)
Nazan Başelli (İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü)
Onur Soytürk (İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü)
Engin Ulusoy (İBB Eski Zabıta Daire Başkanı)
Murat Selvi (İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı)
Nurten Uğursoy (İBB Yazıişleri ve Kararlar Daire Başkanı)
Serap Öbekçi (Etüd ve Proje Daire Başkanı)
İhsan Yılmaz (Etüd ve Proje Daire Başkanı)
Ali Ayçiçek (İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı)
Adem Şanlısoy (İSKİ Çevre Denetim Daire Başkanı)
Naim Erol Özgüner (İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı)
Melih Geçek (İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi)
Erdinç Çolak (Kültür A.Ş. GMY)
Onur Aldı (Kültür A.Ş. GMY)
Hakan Karaköse (Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı)
Yakup Öner (Danışman- İBB Mühendis)
Hülya Kırlıkova (Kültür A.Ş. çalışanı)
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 47 zanlı daha yakalandı. (DHA)
Yeşim Özay (Kültür A.Ş. çalışanı)
Oya Özinan (Kültür A.Ş. çalışanı)
Mustafa Kemal Özcengiz (Kültür A.Ş. çalışanı)
Onur Can Tekbaş (Kültür A.Ş. çalışanı)
Faik Özberk (Kültür A.Ş. çalışanı)
Gökhan Köseoğlu (Kültür A.Ş. Reklam Şefi)
Metin Bal (Kültür A.Ş. Reklam Şefi)
Songül Çar (İSPER Uzman)
Fikret Şimşek (İş adamı)
Yılmaz Şimşek (İş adamı)
Dursun Balcıoğlu (İş adamı)
Rasim Kaya (İş adamı)
Mete Mağden (İş adamı)
Meral Çakır (Mali Müşavir)
Cevat Kaya (Emekli)
Mehmet Şahin (Emlak Danışmanı)