Operasyonun bir diğer adresinin de Beylikdüzü olduğu öğrenildi. Mehmet Şahin adlı kişiye ait olan ABAD Tıp Merkezi'ne yapılan baskında da 10 bin mermi ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

Yapılan operasyonda ofisteki çok sayıda kaşe de dikkat çekti. (Takvim.com.tr)

KAŞELER DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan operasyonda ofisteki çok sayıda kaşe de dikkat çekti.

KAŞELER NE ANLAMA GELİYOR?

Skandal detaylara ilişkin A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlatırken avukat Hadi Dündar önemli değerlendirmelerde bulundu.

Burada bir de kaşeler ele geçiriliyor. Bu kaşeler Abat Tıp Merkezi'ne değil birçok farklı isimde kaşelerin olduğu belirtiliyor, farklı firmalar. Şimdi bir ofiste onlarca farklı isimle kaydedilmiş bu kaşeler çıktı. Bunların tamamı da merak konusu.

Biliyorsunuz ki Emrah Bağdatlı isimli biri vardı ve şu anda firari. Yunanistan üzerinden kaçtığı söyleniyor. Birçok paravan şirket kurdukları ve bu paravan şirketler üzerinden ihalelere katıldıkları, her bir ihaleyi farklı birine verdikleri ama sonuç olarak tek havuzda bu paranın toplandığı ortaya çıkmıştı. Yani ihaleye fesat karıştırma, usulsüz ihale gerçekleştirme için bir paravan şirketler vardı. Acaba bu kullanılan kaşeler, bu farklı isimlerdeki paravan şirketlerin kaşeleri mi diye merak ediyorum.

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 19 Mart'tan buyana yapılan bu operasyonların yolsuzluk ve rüşvet olduğunu unutmayalım. Mali bir suç işlenmişse bu kaşeler normal göründüğü kadar masum olmayabilir.