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450 bin GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgun! Dev şebeke MASAK'ın radarına takıldı!

Antalya'da bir vatandaşın şikayetiyle Türkiye'nin en büyük organize dolandırıcılık şebekelerinden biri çökertildi. 450 bin GSM hattı üzerinden yapılan 45 binden fazla dolandırıcılıkla 1.2 milyarlık vurgun yapıldığı MASAK raporlarına yansıdı.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 07:12 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 07:12
450 bin GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgun! Dev şebeke MASAK’ın radarına takıldı!

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Antalya'nın Kemer ilçesinde bir vatandaşın şikâyetiyle başlayan soruşturma, Türkiye'nin en büyük organize dolandırıcılık şebekelerinden birini ortaya çıkardı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, bir vatandaşın dolandırılmasıyla başlayan soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

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Türkiye'nin dört bir yanında organize şekilde faaliyet gösteren dev suç ağı, MASAK ve emniyet birimlerinin tespitlerine göre 450 bin GSM hattı üzerinden 45 binden fazla nitelikli dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdi.

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1.2 milyar liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şebekenin, son 3 yılda kullandığı 4 cep telefonuna tam 18 bin 805 GSM hattı taktığı tespit edildi. Operasyonda ele geçirilen deliller ve ulaşılamayan şüphelilere dair bilgilerle 8 bin 98 kişilik yeni bir veri havuzu oluşturuldu. Şüphelilerin de yakalanmasıyla suç zinciri tamamen çözülecek. Dev operasyon "Dolandırıcılıkla Mücadele Eylem Planı" taslağına da kaynak oluşturdu.

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ŞÜPHELİ İŞLEMLER ZİNCİRİ
23 Şubat 2024'te Kemer'de yaşayan Abdil E. adlı vatandaş, internet üzerinden alışveriş yaptı. Bir teknoloji ürünü satın alan müşteki, daha sonra bir GSM hattından aranarak ürünün stokta kalmadığı ve ücret iadesi yapılacağı bahanesiyle kandırıldı.

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Telefonuna gelen şifre bilgisini paylaşması üzerine kredi kartı bilgileri kullanılarak İzmir'de bir teknoloji mağazasından cep telefonu satın alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, dolandırıcılık olayında kullanılan GSM hattının farklı cihazlarda defalarca kullanıldığı ve bu cihazlarda toplamda 18 bin 805 farklı hattın takıldığı ortaya çıktı.

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Şüphelilerin kullandığı dört cep telefonuna, son üç yıl içinde tam 18 bin 805 farklı GSM hattına takıldığı tespit edildi. Dolandırıcılıkta adı geçen şüphelilerden Hasan Durak'a ait banka hesabına, Türkiye genelinden "Paket Yükleme" açıklamasıyla yüzlerce para transferi yapıldığı belirlendi.

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450 BİN HAT
Yapılan soruşturma sonucunda şüphelilerin toplam 450 bin GSM hattı temin ettiği ve bu hatların büyük bir bölümünün organize suç faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. MASAK raporuna göre, bu hatlar kullanılarak işlenen dolandırıcılık sayısı 45 bin 500'ü buldu. Ayrıca bu olaylarda aktif olarak görev alan 8 bin 249 dolandırıcılık şüphelisi tespit edildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 1.2 milyar TL'lik vurgun tespit edildi.

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Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Elde edilen deliller ve analiz raporları, Cumhurbaşkanlığı'na sunulan "Dolandırıcılıkla Mücadele Eylem Planı" taslağına da kaynak oluşturdu. 18 Mart 2025 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma örnek gösterilerek, dolandırıcılık suçlarıyla mücadelede yeni mevzuat çalışmaları başlatıldı. Operasyonda ele geçirilen deliller ve ulaşılamayan şüphelilere dair bilgilerle 8 bin 98 kişilik yeni bir veri havuzu oluşturuldu.

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