450 bin GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgun! Dev şebeke MASAK’ın radarına takıldı!

Takvim Foto Arşiv ŞÜPHELİ İŞLEMLER ZİNCİRİ

23 Şubat 2024'te Kemer'de yaşayan Abdil E. adlı vatandaş, internet üzerinden alışveriş yaptı. Bir teknoloji ürünü satın alan müşteki, daha sonra bir GSM hattından aranarak ürünün stokta kalmadığı ve ücret iadesi yapılacağı bahanesiyle kandırıldı.

Takvim Foto Arşiv Telefonuna gelen şifre bilgisini paylaşması üzerine kredi kartı bilgileri kullanılarak İzmir'de bir teknoloji mağazasından cep telefonu satın alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, dolandırıcılık olayında kullanılan GSM hattının farklı cihazlarda defalarca kullanıldığı ve bu cihazlarda toplamda 18 bin 805 farklı hattın takıldığı ortaya çıktı.

Takvim Foto Arşiv Şüphelilerin kullandığı dört cep telefonuna, son üç yıl içinde tam 18 bin 805 farklı GSM hattına takıldığı tespit edildi. Dolandırıcılıkta adı geçen şüphelilerden Hasan Durak'a ait banka hesabına, Türkiye genelinden "Paket Yükleme" açıklamasıyla yüzlerce para transferi yapıldığı belirlendi.

Takvim Foto Arşiv 450 BİN HAT

Yapılan soruşturma sonucunda şüphelilerin toplam 450 bin GSM hattı temin ettiği ve bu hatların büyük bir bölümünün organize suç faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. MASAK raporuna göre, bu hatlar kullanılarak işlenen dolandırıcılık sayısı 45 bin 500'ü buldu. Ayrıca bu olaylarda aktif olarak görev alan 8 bin 249 dolandırıcılık şüphelisi tespit edildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 1.2 milyar TL'lik vurgun tespit edildi.

Takvim Foto Arşiv Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Elde edilen deliller ve analiz raporları, Cumhurbaşkanlığı'na sunulan "Dolandırıcılıkla Mücadele Eylem Planı" taslağına da kaynak oluşturdu. 18 Mart 2025 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma örnek gösterilerek, dolandırıcılık suçlarıyla mücadelede yeni mevzuat çalışmaları başlatıldı. Operasyonda ele geçirilen deliller ve ulaşılamayan şüphelilere dair bilgilerle 8 bin 98 kişilik yeni bir veri havuzu oluşturuldu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN