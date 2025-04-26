AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki: Hem yalan hem acizlik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

HEM YALAN HEM ACİZLİK!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yargısal süreçlerle ilgili olarak kendi yönetimiyle ve partisiyle ilgili gündeme gelen iddiaların hiçbirine cevap verememiştir. Bunun yerine sürekli Cumhurbaşkanımıza dönük iftira cümleleri kurmaktadır.

Özgür Özel'in yargısal süreçlerle Cumhurbaşkanımızı ilişkili göstermeye çalışması bir siyasi yalan kampanyasıdır. Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın başka bir ülkenin devlet başkanından icazet aldığını söylemesi ise hem bir siyasi yalan hem de bir siyasi acizliktir. Oysa herkes şahittir ki siyasi söylemlerinde dış odaklardan sürekli destek talep eden kişi Özgür Özel'dir.