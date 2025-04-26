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Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi yangın çıktı.

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü yangın faciasında mutfak personelinin yangın esnasında kaçtıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. (DHA) TÜM KATLARA YAYILDI Büyük bölümü ahşap olan, 238 kayıtlı tatilcinin bulunduğu oteldeki yangın rüzgarın da etkisiyle tüm katlara yayıldı. Giriş katlarda bulunan tatilciler hızla dışarıya çıkarken, üst katlarda bulunanlar ise yoğun duman ve alevler nedeniyle mahsur kaldı. Çok sayıda tatilci, otelin penceresinden atladı.