Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi yangın çıktı.
Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi yangın çıktı.
TÜM KATLARA YAYILDI
Büyük bölümü ahşap olan, 238 kayıtlı tatilcinin bulunduğu oteldeki yangın rüzgarın da etkisiyle tüm katlara yayıldı. Giriş katlarda bulunan tatilciler hızla dışarıya çıkarken, üst katlarda bulunanlar ise yoğun duman ve alevler nedeniyle mahsur kaldı. Çok sayıda tatilci, otelin penceresinden atladı.
YANGIN TÜPÜNÜN KULLANILMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Yangın faciasına ilişkin uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık rapor, ihmaller zincirini tek tek ortaya koydu. Heyetin olay yerindeki incelemeleri ve yangından kurtarılan güvenlik kamerası kayıtlarında, elektrikli ızgaranın açık bırakılmasıyla başlayan yangının ardından mutfak personelinin çıkış noktasındaki yangın tüpünü bile kullanmadıkları ortaya çıktı.
YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA
78 kişinin hayatını kaybettiği facianın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Mutfakta bulunan elektrikli ızgaradan yükseler dumanlar kısa sürede büyüyerek tüm restoranı sardı.