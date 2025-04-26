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Grand Kartal Otel'de yangın böyle başlamış! Facia anbean güvenlik kamerasında: Görevlinin mutfaktan çıkmasıyla alevler büyüdü

Kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma tüm hızıyla devam ederken yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, mutfaktaki lavabonun altında görülen yangın tüpünün yangın esnasında personel tarafından kullanılmadığı ifade edilmişti. Son olarak elektrikli ızgaradan yükselen dumanların felakete yol açtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 18:38 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 18:38
Grand Kartal Otel’de yangın böyle başlamış! Facia anbean güvenlik kamerasında: Görevlinin mutfaktan çıkmasıyla alevler büyüdü

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Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi yangın çıktı.

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü yangın faciasında mutfak personelinin yangın esnasında kaçtıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. (DHA)Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü yangın faciasında mutfak personelinin yangın esnasında kaçtıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. (DHA)

TÜM KATLARA YAYILDI

Büyük bölümü ahşap olan, 238 kayıtlı tatilcinin bulunduğu oteldeki yangın rüzgarın da etkisiyle tüm katlara yayıldı. Giriş katlarda bulunan tatilciler hızla dışarıya çıkarken, üst katlarda bulunanlar ise yoğun duman ve alevler nedeniyle mahsur kaldı. Çok sayıda tatilci, otelin penceresinden atladı.

Grand Kartal Otel.Grand Kartal Otel.

YANGIN TÜPÜNÜN KULLANILMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yangın faciasına ilişkin uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık rapor, ihmaller zincirini tek tek ortaya koydu. Heyetin olay yerindeki incelemeleri ve yangından kurtarılan güvenlik kamerası kayıtlarında, elektrikli ızgaranın açık bırakılmasıyla başlayan yangının ardından mutfak personelinin çıkış noktasındaki yangın tüpünü bile kullanmadıkları ortaya çıktı.

Grand Kartal Otel'de yangın böyle başlamış! (A Haber ekran görüntüsü)Grand Kartal Otel'de yangın böyle başlamış! (A Haber ekran görüntüsü)

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

78 kişinin hayatını kaybettiği facianın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Grand Kartal Otel'de yangın böyle başlamış! (A Haber ekran görüntüsü)Grand Kartal Otel'de yangın böyle başlamış! (A Haber ekran görüntüsü)

Mutfakta bulunan elektrikli ızgaradan yükseler dumanlar kısa sürede büyüyerek tüm restoranı sardı.

Grand Kartal Otel'de yangın böyle başlamış! (A Haber ekran görüntüsü)Grand Kartal Otel'de yangın böyle başlamış! (A Haber ekran görüntüsü)

İşte o anlar...

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