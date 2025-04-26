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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 33. haftada Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı lacivertliler, Kayserispor karşısında kaybettiği 2 puanın ardından zorlu randevuyu kazanarak galibiyetle sahadan ayrılmak istiyor. Jose Mourinho kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 17:54 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 17:56
Fenerbahçe’nin Gaziantep FK maçı ilk 11’i belli oldu

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor.

CANLI TAKİP

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

İLK 11'LER

GAZİANTEP FK:

FENERBAHÇE: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, İrfan Can, Fred, Kostic, Oğuz, Talisca, Dzeko

Dusan Tadic (AA)Dusan Tadic (AA)

KAYSERİ'YE KARŞI KAYIP

Fenerbahçe, son hafta sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerek lider Galatasaray ile arasındaki 5 puanlık farkı azaltmayı hedefliyor. Fenerbahçe, haftaya 72 puanla 2. sırada girdi.

Bright Osayi-Samuel (AA)Bright Osayi-Samuel (AA)

DERBİ ÖNCESİ ALARM

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tam 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Fred Rodrigues, Filip Kostic, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK karşısında kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek.

Ayrıca kadroda bulunmayan Mert Hakan Yandaş, Allan Saint Maximin ve Sofyan Amrabat da yine kart sınırında.

Fenerbahçe son maçında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı (AA)Fenerbahçe son maçında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı (AA)

GAZİANTEP'TE FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki takım Gaziantep'te 5 kez karşılaştı. Fenerbahçe bu maçların 3'ünden galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK 2 maçı kazandı. Deplasmandaki bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 8 gol, ev sahibi ekip ise 7 gol kaydetti.

Bright Osayi-Samuel (AA)Bright Osayi-Samuel (AA)

EV SAHİBİNDE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, itirazdan dolayı gördüğü kırmızı kart sebebiyle takımının başında değil. Ayrıca sarı kart cezalısı golcü Okereke ve kırmızı kart cezalısı Kozlowski de Fenerbahçe'ye karşı forma giyemiyor Kırmızı-siyahlı ekipte Ogün Özçiçek, Semih Güler ve Sorescu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde, 34. haftada Çaykur Rizespor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Milan Skriniar ve Anderson Talisca (AA)Milan Skriniar ve Anderson Talisca (AA)

İKİ MAÇI DA SARI LACİVERTLİLER KAZANDI

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmada Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etmişti. Ayrıca, iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında da karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe deplasmanda rakibini 4-1 yenmişti.

Anderson Talisca çok formda (AA)Anderson Talisca çok formda (AA)

KIRMIZI SİYAHLILARIN KARNESİ ZAYIF

Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 3 yıl önce sahasında 3-2'lik skorla aldı. O tarihten bu yana iki takım arasında oynanan 8 maçta (6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası) Fenerbahçe tüm karşılaşmaları kazandı. Ligde oynanan 11 maçta Fenerbahçe 9, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Bu mücadelelerde beraberlik yaşanmadı. Fenerbahçe rakip fileleri 27 kez havalandırırken, Gaziantep FK 12 gol attı.

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda kayıp istemiyor (AA)Fenerbahçe şampiyonluk yolunda kayıp istemiyor (AA)

EVİNDEKİ PERFORMANSI MUHTEŞEM

Gaziantep FK, ligde oynadığı 30 maçta 42 puan topladı. Rakip ağları 40 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, kalesinde de 40 gol gördü. Evinde oynadığı 15 maçın 10'unu kazanan Gaziantep temsilcisi, sadece Galatasaray ve Samsunspor'a mağlup oldu. İç sahada yalnızca 8 gol yiyen Gaziantep FK, bu alanda ligin en iyi takımları arasında bulunuyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde 21 gol kaydetti.

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