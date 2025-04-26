Dusan Tadic (AA) KAYSERİ'YE KARŞI KAYIP Fenerbahçe, son hafta sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerek lider Galatasaray ile arasındaki 5 puanlık farkı azaltmayı hedefliyor. Fenerbahçe, haftaya 72 puanla 2. sırada girdi.

Bright Osayi-Samuel (AA) DERBİ ÖNCESİ ALARM Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tam 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Fred Rodrigues, Filip Kostic, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK karşısında kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek. Ayrıca kadroda bulunmayan Mert Hakan Yandaş, Allan Saint Maximin ve Sofyan Amrabat da yine kart sınırında.

Fenerbahçe son maçında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı (AA) GAZİANTEP'TE FENERBAHÇE ÜSTÜN İki takım Gaziantep'te 5 kez karşılaştı. Fenerbahçe bu maçların 3'ünden galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK 2 maçı kazandı. Deplasmandaki bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 8 gol, ev sahibi ekip ise 7 gol kaydetti.

Bright Osayi-Samuel (AA) EV SAHİBİNDE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, itirazdan dolayı gördüğü kırmızı kart sebebiyle takımının başında değil. Ayrıca sarı kart cezalısı golcü Okereke ve kırmızı kart cezalısı Kozlowski de Fenerbahçe'ye karşı forma giyemiyor Kırmızı-siyahlı ekipte Ogün Özçiçek, Semih Güler ve Sorescu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde, 34. haftada Çaykur Rizespor deplasmanında cezalı duruma düşecek.