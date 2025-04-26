Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor.
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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
GAZİANTEP FK:
FENERBAHÇE: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, İrfan Can, Fred, Kostic, Oğuz, Talisca, Dzeko
KAYSERİ'YE KARŞI KAYIP
Fenerbahçe, son hafta sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerek lider Galatasaray ile arasındaki 5 puanlık farkı azaltmayı hedefliyor. Fenerbahçe, haftaya 72 puanla 2. sırada girdi.
DERBİ ÖNCESİ ALARM
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tam 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Fred Rodrigues, Filip Kostic, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK karşısında kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek.
Ayrıca kadroda bulunmayan Mert Hakan Yandaş, Allan Saint Maximin ve Sofyan Amrabat da yine kart sınırında.
GAZİANTEP'TE FENERBAHÇE ÜSTÜN
İki takım Gaziantep'te 5 kez karşılaştı. Fenerbahçe bu maçların 3'ünden galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK 2 maçı kazandı. Deplasmandaki bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 8 gol, ev sahibi ekip ise 7 gol kaydetti.
EV SAHİBİNDE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, itirazdan dolayı gördüğü kırmızı kart sebebiyle takımının başında değil. Ayrıca sarı kart cezalısı golcü Okereke ve kırmızı kart cezalısı Kozlowski de Fenerbahçe'ye karşı forma giyemiyor Kırmızı-siyahlı ekipte Ogün Özçiçek, Semih Güler ve Sorescu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde, 34. haftada Çaykur Rizespor deplasmanında cezalı duruma düşecek.
İKİ MAÇI DA SARI LACİVERTLİLER KAZANDI
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmada Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etmişti. Ayrıca, iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında da karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe deplasmanda rakibini 4-1 yenmişti.
KIRMIZI SİYAHLILARIN KARNESİ ZAYIF
Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 3 yıl önce sahasında 3-2'lik skorla aldı. O tarihten bu yana iki takım arasında oynanan 8 maçta (6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası) Fenerbahçe tüm karşılaşmaları kazandı. Ligde oynanan 11 maçta Fenerbahçe 9, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Bu mücadelelerde beraberlik yaşanmadı. Fenerbahçe rakip fileleri 27 kez havalandırırken, Gaziantep FK 12 gol attı.
EVİNDEKİ PERFORMANSI MUHTEŞEM
Gaziantep FK, ligde oynadığı 30 maçta 42 puan topladı. Rakip ağları 40 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, kalesinde de 40 gol gördü. Evinde oynadığı 15 maçın 10'unu kazanan Gaziantep temsilcisi, sadece Galatasaray ve Samsunspor'a mağlup oldu. İç sahada yalnızca 8 gol yiyen Gaziantep FK, bu alanda ligin en iyi takımları arasında bulunuyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde 21 gol kaydetti.