Yalova’da okullar tatil edildi! Valilik resmen açıkladı! Okullar kaç gün tatil?

Merakla beklenen açıklama, Yalova Valiliği'nden geldi.
Merakla beklenen açıklama, Yalova Valiliği'nden geldi.
🔴 6.2'LİK DEPREMİN ARDINDAN YALOVA'DA TATİL KARARI GELDİ!
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Marmara Bölgesi genelinde sarsıntılar hissedilmeye devam ediyor. Depremin etkilediği iller arasında yer alan Yalova'da, öğrenciler ve veliler gün boyunca "Yalova'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını aradı. Merakla beklenen açıklama, Yalova Valiliği'nden geldi.
🔍 VALİ HÜLYA KAYA'DAN RESMî AÇIKLAMA
Yalova Valisi Hülya Kaya, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"İlimizde yapılan ilk incelemelerde okullarımızda herhangi bir yapısal hasar tespit edilmemiştir. Ancak öğrenci ve velilerimizin yaşadığı endişeler dikkate alınarak, 24 Nisan 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
📍 KARAR HANGİ KURUMLARI KAPSIYOR?
Tüm devlet okulları
Özel eğitim kurumları
Anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler
Özel kurs ve etüt merkezleri
🛑 Neden Tatil Edildi?
Herhangi bir fiziki hasar bulunmasa da, öğrencilerin psikolojik durumu ve velilerin kaygıları doğrultusunda önlem amaçlı bu kararın alındığı vurgulandı.
🔗 Marmara'da Diğer Tatil Edilen İller:
İstanbul (2 gün)
Tekirdağ
Kocaeli
📢 Vatandaşlara Uyarı:
Yalova Valiliği, halkı asılsız bilgi paylaşımlarına karşı uyardı ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti.