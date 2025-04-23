Yalova’da okullar tatil edildi! Valilik resmen açıkladı! Okullar kaç gün tatil?

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🔴 6.2'LİK DEPREMİN ARDINDAN YALOVA'DA TATİL KARARI GELDİ!

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Marmara Bölgesi genelinde sarsıntılar hissedilmeye devam ediyor. Depremin etkilediği iller arasında yer alan Yalova'da, öğrenciler ve veliler gün boyunca "Yalova'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını aradı. Merakla beklenen açıklama, Yalova Valiliği'nden geldi.

🔍 VALİ HÜLYA KAYA'DAN RESMî AÇIKLAMA

Yalova Valisi Hülya Kaya, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlimizde yapılan ilk incelemelerde okullarımızda herhangi bir yapısal hasar tespit edilmemiştir. Ancak öğrenci ve velilerimizin yaşadığı endişeler dikkate alınarak, 24 Nisan 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."