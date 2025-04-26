Bursluluk sınavı kaç dakika? 2025 İOKBS saat kaçta başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavına son 1 gün kaldı. 27 Nisan Pazar günü, yurt genelinde yapılacak sınava katılacak olan öğrenciler, sınav saatini, süresini ve salona giriş- çıkış saatlerini sorguluyor. İşte sınava ilişkin detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
İOKBS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
2025 İOKBS, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınav, Türkiye genelinde tüm illerde ve bazı yurt dışı sınav merkezlerinde aynı anda gerçekleştirilecek. Bu saat, öğrencilerin sınav salonlarında hazır bulunması gereken resmi başlangıç zamanıdır. Öğrencilerin, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için sınav yerlerine erken gelmeleri önerilir. Sınavın başlama saati, MEB'in merkezi sınav takvimine göre sabittir.
(Takvim Foto Arşiv)
2025 BURSLULUK SINAVI SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?
MEB'in İOKBS sınav kılavuzunda yayımladığı detaylarda, sınav başladıktan 15 dakika sonrasına kadar (10.15) gelen öğrencilerin sınava alınacağı ancak bu öğrencilere ek süre verilmeyeceği belirtildi.
Kılavuzda, salona son giriş saati ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.
...Sınav başlamadan önce salon görevlileri sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, bina sınav komisyonundan kapalı olarak alınan sınav paketleri, sınav salonlarında sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce açılacaktır. Salon görevlileri, sınav paketinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek, salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra öğrencilere dağıtımını yapacaktır.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir.