Bursluluk sınavı kaç dakika? 2025 İOKBS saat kaçta başlıyor?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavına son 1 gün kaldı. 27 Nisan Pazar günü, yurt genelinde yapılacak sınava katılacak olan öğrenciler, sınav saatini, süresini ve salona giriş- çıkış saatlerini sorguluyor. İşte sınava ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) İOKBS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? 2025 İOKBS, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınav, Türkiye genelinde tüm illerde ve bazı yurt dışı sınav merkezlerinde aynı anda gerçekleştirilecek. Bu saat, öğrencilerin sınav salonlarında hazır bulunması gereken resmi başlangıç zamanıdır. Öğrencilerin, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için sınav yerlerine erken gelmeleri önerilir. Sınavın başlama saati, MEB'in merkezi sınav takvimine göre sabittir.