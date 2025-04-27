PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler

TAKVİM Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde "Özel mesajları okumak suç mu? Hakarete karşı ne yapabilirim? Nişan takılarımı vermek istemiyor? ve Casus yazılım için hangi tedbir alınmalı? sorularını cevaplayarak okurlarımızı aydınlattı. İşte TAKVİM Hukukçunuzun 27 Nisan 2025 tarihli yazısı...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025
TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ÖZEL MESAJLARI OKUMAK SUÇ MU? İş arkadaşım telefonumdaki mesajları okudu. Şikayetçi olabilir miyim? Selim Koç
Türk Ceza Kanunu'nun 132'nci Maddesi'nce haberleşmenin gizliliği temeline göre suç işleyen arkadaşınıza dava açmanız mümkündür.
Arkadaşınızın 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis ya da adli para cezası ile yargılanması mümkündür. Gizlilik ihlali, haberleşmenin içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza 1 kat artırılır. Kişi kaydettiği bu içerikleri hukuka aykırı olarak ifşa ederse, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hatta öyle ki, sizin bizzat o arkadaşınızla yapmış olduğunuz yazışmaları dahi sizin rızanız olmadan alenen ifşa edemez.

TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)

HAKARETE KARŞI NE YAPABİLİRİM?
Tartıştığım apartman yöneticisi sosyal medya hesabından bana hakarette bulundu. Haklarım neler? Emel Yılmaz

Sosyal medya hesaplarında içeriklerin bir kişinin şeref ve haysiyetine yönelik kişilik hakkı ihlali içermemesi gerekiyor. Örneğin; bir kişiyi küçük düşürmek, yanlış tanıtmak, aşağılamak, gülünç ya da zor duruma sokmak, hedef göstermek, düşman olarak algılanmasına sebep olmak, hakaret etmek, küfretmek, dedikodu yayılmasına sebep olmak, iftirada bulunmak, itibarını zedelemek, taciz etmek, müstehcenlik içerir paylaşımlarda bulunmak, şeref ve haysiyete yönelik bir kişilik hakkı ihlali sonucu doğurabilir. Hakarette bulunduğunu düşünüyorsunuz. Evet bu paylaşım ifade ve eleştiri özgürlüğünü aşıyorsa hem tazminat talepli hukuk davası ile hem de ceza davası açabilirsiniz.

TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)

NİŞAN TAKILARIMI VERMEK İSTEMİYOR? Yaklaşık 3 yıl süren evliliğin sonunda ayrılık kararı aldık. Ciddi tartışmalar yaşandı. Şimdi bir dönem eşim olan şahıs nişanda takılan altın ve diğer mücevherleri vermek istemiyor. Takıların birçoğu aile yadigarı. O nedenle hakkım olanı almak istiyorum. Dava mı açmalıyım. Bu konuda haklarım neler? Ayla Yıldırım

Bu konuda kanunlar son derece açık. Nişan töreninde takılan altınlar, nişan evlilikle sonuçlanmışsa kadının olacaktır. Fakat Türk Medeni Kanunu'nun nişanlılığı düzenleyen maddelerinden "Hediyelerin geri verilmesi" başlıklı 122'nci Maddesi "Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir" şeklindedir. Yine altınlar aynen geri verilemiyorsa yani örneğin satıldıysa bu durumda da 122/2 gereği "Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır" şeklinde bir düzenlemeyle dava açılabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, Türk Medeni Kanunu 120'nci Madde gereği şartları var ise nişanlınıza karşı maddi ve manevi tazminat davası da açabilirsiniz. Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)

CASUS YAZILIM İÇİN HANGİ TEDBİR ALINMALI? Eşim, telefonuma casus yazılım yüklemiş. Ayrılık aşamasında olduğumuz için bu konuyu da yargıya taşımak istiyorum. Ne yapmalıyım? Eda Aytaç

Öncelikle yazışmaların elde ediliş biçimi yasal yollarla değilse, örneğin bir kişinin telefonuna casus bir program yükleyerek o kişinin mesajlarını elde ettiyse, bu delil hukuka aykırı bir yolla elde edilmiştir. O nedenle delil niteliği taşımayacak, mahkeme bu delili yok hükmünde kabul edecektir. Yazışmaların elde edilişinde herhangi bir hukuka aykırılık yoksa, örneğin bir tarafın kendiniz olduğu bir görüşmeyi mahkemeye sunuyorsanız burada da yazışmalar tek başına delil olmamakla birlikte, başka bir delille birlikte olayların ispatında kullanılabilecektir.

TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)

Uygulamada özellikle boşanma davalarında mesajlar, sosyal medya fotoğrafları vs. gibi şeyler tek başına da olsa delil olarak değerlendirilmekte ve kararlara esas alınabilmektedir. Burada özellikle boşanmaya ilişkin olayların eşler arasında vuku bulması nedeniyle yaşanan olaylara tanık bulmanın zor olması karşısında mesajlar, sosyal medya fotoğrafları ve ses kayıtları gibi delillerin önemsenmesi sonucunu doğurmuştur. Casus yazılım yüklemek de elbette suçtur. Dava açma hakkınız var.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kameralar bantlandı jammerlar devreye girdi! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde neyi gizlemeye çalıştı? Sır bavullardan sinyal kesici çıktı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki: Hem yalan hem acizlik
İstanbul depremi büyük paniğe neden oldu! Uzmanı yapılması gerekenleri TAKVİM’e anlattı: En güvenilir kentler nerelere?
İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! Tıp merkezinden 10 bin mermi çıktı! Çok sayıda isim gözaltına alındı! İşte tam liste
TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler
İSKİ’den TOKİ’ye skandal yazı! İBB bu kez de dar gelirli ailenin evine göz dikti! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul’lu yanıt!
909 kanser ilacı geri ödeme listesine alındı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu!
Kanarya 4 dakikada hayata döndü! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar
Grand Kartal Otel’de yangın böyle başlamış! Facia anbean güvenlik kamerasında: Görevlinin mutfaktan çıkmasıyla alevler büyüdü
Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…
İran’da patlama! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 14 ölü yüzlerce yaralı
CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç Ekrem İmamoğlu’nu korumak için polisi hedef aldı!
CANLI | Papa Franciscus’un cenazesi omuzlarda taşındı! Trump’tan tabutun başında poz
Aidat vurgunu! 6,2 şiddetindeki deprem sonrası kent dışına kaçış başladı: Fırsatçılar rahat durmadı!
Başkan Erdoğan’dan İlim Yayma Cemiyeti programına video mesaj
Trump ve Zelenskiy tarihi kavganın ardından ilk kez bir arada! Vatikan’da Papa’nın cenaze töreni arasında toplantı
Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede
Ankara’da gözaltına alınırken sütyeni görünen gösterici erkek çıktı! Ankara Valiliği açıkladı
Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...