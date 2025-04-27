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ÖZEL MESAJLARI OKUMAK SUÇ MU? İş arkadaşım telefonumdaki mesajları okudu. Şikayetçi olabilir miyim? Selim Koç

Türk Ceza Kanunu'nun 132'nci Maddesi'nce haberleşmenin gizliliği temeline göre suç işleyen arkadaşınıza dava açmanız mümkündür.

Arkadaşınızın 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis ya da adli para cezası ile yargılanması mümkündür. Gizlilik ihlali, haberleşmenin içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza 1 kat artırılır. Kişi kaydettiği bu içerikleri hukuka aykırı olarak ifşa ederse, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hatta öyle ki, sizin bizzat o arkadaşınızla yapmış olduğunuz yazışmaları dahi sizin rızanız olmadan alenen ifşa edemez.

TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)



HAKARETE KARŞI NE YAPABİLİRİM?

Tartıştığım apartman yöneticisi sosyal medya hesabından bana hakarette bulundu. Haklarım neler? Emel Yılmaz



Sosyal medya hesaplarında içeriklerin bir kişinin şeref ve haysiyetine yönelik kişilik hakkı ihlali içermemesi gerekiyor. Örneğin; bir kişiyi küçük düşürmek, yanlış tanıtmak, aşağılamak, gülünç ya da zor duruma sokmak, hedef göstermek, düşman olarak algılanmasına sebep olmak, hakaret etmek, küfretmek, dedikodu yayılmasına sebep olmak, iftirada bulunmak, itibarını zedelemek, taciz etmek, müstehcenlik içerir paylaşımlarda bulunmak, şeref ve haysiyete yönelik bir kişilik hakkı ihlali sonucu doğurabilir. Hakarette bulunduğunu düşünüyorsunuz. Evet bu paylaşım ifade ve eleştiri özgürlüğünü aşıyorsa hem tazminat talepli hukuk davası ile hem de ceza davası açabilirsiniz.