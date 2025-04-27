ÖZEL MESAJLARI OKUMAK SUÇ MU? İş arkadaşım telefonumdaki mesajları okudu. Şikayetçi olabilir miyim? Selim Koç
Türk Ceza Kanunu'nun 132'nci Maddesi'nce haberleşmenin gizliliği temeline göre suç işleyen arkadaşınıza dava açmanız mümkündür.
Arkadaşınızın 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis ya da adli para cezası ile yargılanması mümkündür. Gizlilik ihlali, haberleşmenin içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza 1 kat artırılır. Kişi kaydettiği bu içerikleri hukuka aykırı olarak ifşa ederse, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hatta öyle ki, sizin bizzat o arkadaşınızla yapmış olduğunuz yazışmaları dahi sizin rızanız olmadan alenen ifşa edemez.
TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)
HAKARETE KARŞI NE YAPABİLİRİM?
Tartıştığım apartman yöneticisi sosyal medya hesabından bana hakarette bulundu. Haklarım neler? Emel Yılmaz
Sosyal medya hesaplarında içeriklerin bir kişinin şeref ve haysiyetine yönelik kişilik hakkı ihlali içermemesi gerekiyor. Örneğin; bir kişiyi küçük düşürmek, yanlış tanıtmak, aşağılamak, gülünç ya da zor duruma sokmak, hedef göstermek, düşman olarak algılanmasına sebep olmak, hakaret etmek, küfretmek, dedikodu yayılmasına sebep olmak, iftirada bulunmak, itibarını zedelemek, taciz etmek, müstehcenlik içerir paylaşımlarda bulunmak, şeref ve haysiyete yönelik bir kişilik hakkı ihlali sonucu doğurabilir. Hakarette bulunduğunu düşünüyorsunuz. Evet bu paylaşım ifade ve eleştiri özgürlüğünü aşıyorsa hem tazminat talepli hukuk davası ile hem de ceza davası açabilirsiniz.
TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)
NİŞAN TAKILARIMI VERMEK İSTEMİYOR? Yaklaşık 3 yıl süren evliliğin sonunda ayrılık kararı aldık. Ciddi tartışmalar yaşandı. Şimdi bir dönem eşim olan şahıs nişanda takılan altın ve diğer mücevherleri vermek istemiyor. Takıların birçoğu aile yadigarı. O nedenle hakkım olanı almak istiyorum. Dava mı açmalıyım. Bu konuda haklarım neler? Ayla Yıldırım
Bu konuda kanunlar son derece açık. Nişan töreninde takılan altınlar, nişan evlilikle sonuçlanmışsa kadının olacaktır. Fakat Türk Medeni Kanunu'nun nişanlılığı düzenleyen maddelerinden "Hediyelerin geri verilmesi" başlıklı 122'nci Maddesi "Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir" şeklindedir. Yine altınlar aynen geri verilemiyorsa yani örneğin satıldıysa bu durumda da 122/2 gereği "Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır" şeklinde bir düzenlemeyle dava açılabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, Türk Medeni Kanunu 120'nci Madde gereği şartları var ise nişanlınıza karşı maddi ve manevi tazminat davası da açabilirsiniz. Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.