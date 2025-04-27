Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Ağam eğlenir"

İlk 45 dakikaya bakınca bırakın şampiyonluğa oynamayı hiçbir amacı kalmamış, lig bir an bitse de tatile çıksak görüntüsünde bir takım izledik. Hücum anlamında son derece etkisiz rakibin geçişlerine izin veren ve hiç baskı yapmayan bir Fenerbahçe vardı.

İkinci devrenin başında İsmail- En Nesyri değişikliği ve büyük bir ihtimalle soyunma odasındaki konuşmaların ardından ikinci yarıda daha istekli daha yüksek tempoda oynayan ve daha fazla üreten bir Fenerbahçe izledik.