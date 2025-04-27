Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Ağam eğlenir"

Mourinho'nun gelecek yıl kalması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama yanına mutlaka yerli bir yardımcı gerekiyor.
Dzeko'ya verilmeyen penaltıyla, En- Nesyri'ye çekilen dünyanın en garip ofsayt çizgisiyle bir maçı daha geride bıraktık. Bakalım bundan sonra neler olacak?
MUSTAFA ÇULCU: ELEŞTİRİLMEYELİM Mİ?
İkinci yarıda oyun üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe, verilmeyen penaltılarına rağmen attığı gollerle galibiyeti hak etti.
Direnç Tonusluoğlu geçen hafta Erzurum-İstanbulspor maçında çok mu iyiydi de biz göremedik! O berbat performansın üzerine bu maça atanması akıl tutulmasından başka bir şey olamaz. Çekişmeli başlayan oyunda eylem rakibe mi, topa mı olduğunu çözmede zorlanınca yönetim şablonunu oturtamadı.
7'de G.Antep'te ceza alanı içinde Semih hamlede geç kalınca Dzeko'nun ayağına bastı ve pozisyon net penaltıydı. Hakem veremedi.
Yabancı damat Macar Pillok VAR'da uyudu. Penaltı badem şekeri oldu.
İsmail'e çıkan sarı karttaki yönetim hassasiyetini hakemden burada göremedik.
Talisca'yı faullerle resmen eziyorlar lakin hakem oralı olmuyor!
Yardımcı M.Emin Tuğral'ın Oğuz'un hücumda rakibiyle omuz omuza nizami müdahalesine faul bayrağını kaldırması futbol adına cinayet gibiydi. Asla faul değil. Verilen, verilmeyen fauller, sarı kartlar ve penaltılar... Neler var neler...
İlk yarıda penaltı beklentisi ile kendini yere atan Boateng'e çıkan sarı kart ne kadar doğruysa 54'te aynı aldatmayı süsleyerek yapan Ogün'e çıkmayan sarı kart; yanlış ve çifte standart yönetim rezaleti.
VAR'dan iptal edilen Fenerbahçe golünde En-Nesyri değil asisti yapan Dzeko ofsayt. 60'da Dzeko topu önüne almış, kale karşısında tam vuracak arkadan Viana çift elle itiyor, dağıtıyor, net bir penaltı. Bariz gol şansı sebebiyle Viana iterek eylemi gerçekleştirdiğinden kırmızı kart olmalıydı. Hakem de VAR da uyudu. Avrupa'da bu itmelerde VAR devreye giriyor ama Macaristan'da henüz girilmiyor demek... 64'te Viana yüksek hava topunda En-Nesyri'nin suratına sağ avuç içi ile vuruyor.
Pozisyon net penaltı ve sarı kart ama hakem tespit edemedi. VAR bu kez uyumadı, devreye girdi. OFR daveti ile doğru kararı çıktı.
Şimdi; Fenerbahçe farklı galip geldi diye büyük kararları geçtim, küçük kararlarda bile saçmalayan bu rezil hakem yönetimini eleştirmeyelim mi?
ÖMER ÜRÜNDÜL: MOURINHO HEP TERSİNİ YAPIYOR
Mourinho'nun Gaziantep'te sahaya sürdüğü ilk 11'e hiç şaşırmadım. Alışılmış bir tablo. Yine değişik bir kadro ve yine 4'lü defanstan 3'lü defansa dönüş. Bu dönüşler bir sezonda kaç defa gerçekleşmişti sayamadım!
İlk yarı son derece olumsuz bir tablo var. Rakip kaleyi bulan ilk şut 30. dakikada o da frikikten. Üretkenlik yok. Skor dezavantajının yanında da rakibin tehlikeli 3 hücum girişimi var. İkinci devrede Mourinho, İsmail'i çıkarıp sahaya En-Nesyri'yi sürdü. Yenik durumdasın, risk alacaksın. İlerde yorgun Dzeko ile çift santrfor En-Nesyri. Onların arkasında güçsüz Talisca ve de Mourinho'un gözardı ettiği ve işi bırakmış İrfan Can. Orta sahada bir tek Fred var. Bu aslında galip durumdaki takımın cezayı kesmesi için çok elverişli bir ortam. Ama yeri geldikçe vurguluyorum, ligimizin takımlarının yüzde 80'ini çok güçsüz buluyorum. Antep kapandı, kontratak deneyemedi. Fenerbahçe de önce penaltı golüyle skoru eşitledi. Arka arkaya 2 gol daha geldi. 90 dakikanın sonunu rahatlıkla getirerek 3 puanın sahibi oldu. Ben dün en çok Fred ile Yusuf'u beğendim. Mourinho'ya her zamanki 2 eleştirimi tekrarlayayım. Günümüz futbolunda kadro istikrarı ve sistem çok önemli. O bunun tam tersini uyguluyor. Ayrıca Oğuz, 3'lü defans düzeninde istenilen performansı veremez.