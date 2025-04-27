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Adım adım 'Terörsüz Türkiye'ye'! Silah teslimi nasıl olacak? İmralı'daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan gazetecilerle görüşecek mi?

Terörsüz Türkiye için sona gelindi. DEM-İmralı görüşmelerinin ardından terör örgütü PKK'nın bu ay sonuna kadar fesih kararı vermesi bekleniyor. Peki sonrasında süreç nasıl işleyecek? Silah teslimi nasıl olacak? PKK elebaşı Abdullah Öcalan gazetecilerle görüşecek mi? İşte sürecin şifreleri...

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 07:00 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 07:00
Adım adım ’Terörsüz Türkiye’ye’! Silah teslimi nasıl olacak? İmralı’daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan gazetecilerle görüşecek mi?

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Terör örgütü PKK'nın bu ayın sonuna kadar sözde kongresini toplayarak fesih kararını açıklaması bekleniyor. Bundan sonra da silahların bırakılması süreci başlayacak.

Silah bırakma süreci için Irak ve Suriye'de istihbarat birimlerinin belirlediği noktalara teröristler silahlarını teslim edecek. Bu süreçte Irak, Suriye ve Türk güvenlik birimleri kayıtları tutacak.

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Devletin elinde terör örgütünün silahlarına ilişkin geniş bilgi bulunduğu için tüm silahların teslim edilip edilmediğini kontrol etmek mümkün olacak. Böylece devletten silah da kaçırılamayacak.

İmralı heyeti (Takvim Foto Arşiv)İmralı heyeti (Takvim Foto Arşiv)

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, DEM Parti geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı ile görüşüp hasta mahkumlar ve teröristbaşı Öcalan'ın durumu ile ilgili taleplerde bulundu. DEM Parti'nin talepleri arasında Öcalan'a bir sekretarya verilmesi, İmralı'da kalanların sayısının artırılması (100 kişi gibi), gazetecilerle görüşmesine izin verilmesi gibi konular bulunuyor. Ancak bu istekler silahlar bırakıldıktan sonra gündeme gelebilecek. Devlet daha önce bu tür konularda adım atılmaması konusunda kararlı.

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DEM Parti, örgüt üyesi olmaya ilişkin yasal düzenlemeler üzerinde de bazı değişiklikler yapılmasını istiyor.

GAZETECİLER İMRALI'YA GİDECEK Mİ?
İmralı'ya gazeteci gönderilmesine ise "Geçmişte olduğu gibi süreci zehirleyebilirler" gerekçesi ile sıcak bakılmıyor. Önceki çözüm sürecinde, Öcalan ile görüşen bazı gazeteciler ve akademisyenlerin görüşmelerde 'Neden silah bırakılıyor' şeklinde kafa karıştırıcı değerlendirmeler yaptığı, bu nedenle yeni süreçte Öcalan'ın kafasını karıştıracak isimlere izin verilmeyeceği belirtiliyor.

İmralı heyeti (Takvim Foto Arşiv)İmralı heyeti (Takvim Foto Arşiv)

Yaz aylarının gözlem süreci olarak geçirilmesi, silahların tam olarak tesliminden sonra Meclis'in 1 Ekim'de açılması ile birlikte bazı demokratikleşme adımlarının atılması üzerinde duruluyor.

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Adım adım ’Terörsüz Türkiye’ye’! Silah teslimi nasıl olacak? İmralı’daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan gazetecilerle görüşecek mi?
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