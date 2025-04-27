Adım adım ’Terörsüz Türkiye’ye’! Silah teslimi nasıl olacak? İmralı’daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan gazetecilerle görüşecek mi?

Terör örgütü PKK'nın bu ayın sonuna kadar sözde kongresini toplayarak fesih kararını açıklaması bekleniyor. Bundan sonra da silahların bırakılması süreci başlayacak.
Silah bırakma süreci için Irak ve Suriye'de istihbarat birimlerinin belirlediği noktalara teröristler silahlarını teslim edecek. Bu süreçte Irak, Suriye ve Türk güvenlik birimleri kayıtları tutacak.
Devletin elinde terör örgütünün silahlarına ilişkin geniş bilgi bulunduğu için tüm silahların teslim edilip edilmediğini kontrol etmek mümkün olacak. Böylece devletten silah da kaçırılamayacak.
İmralı heyeti (Takvim Foto Arşiv)
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, DEM Parti geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı ile görüşüp hasta mahkumlar ve teröristbaşı Öcalan'ın durumu ile ilgili taleplerde bulundu. DEM Parti'nin talepleri arasında Öcalan'a bir sekretarya verilmesi, İmralı'da kalanların sayısının artırılması (100 kişi gibi), gazetecilerle görüşmesine izin verilmesi gibi konular bulunuyor. Ancak bu istekler silahlar bırakıldıktan sonra gündeme gelebilecek. Devlet daha önce bu tür konularda adım atılmaması konusunda kararlı.