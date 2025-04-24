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2025 İOKBS ne zaman, ertelendi mi? İOKBS ne demek? Hafta sonu hangi sınavlar var?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimini açıklamasının ardından gözler İOKBS bursluluk sınavına çevrildi. Peki İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS ertelendi mi? Hafta sonu hangi sınavlar var? İşte güncel MEB takvimi...

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 15:57 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 16:01
2025 İOKBS ne zaman, ertelendi mi? İOKBS ne demek? Hafta sonu hangi sınavlar var?

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı sınav takvimini açıklamasıyla birlikte gözler, binlerce öğrencinin merakla beklediği İOKBS bursluluk sınavına çevrildi. Peki, İOKBS bu yıl ne zaman yapılacak? Sınav takviminde herhangi bir erteleme var mı? Hafta sonu gerçekleştirilecek diğer sınavlar neler? İşte güncel bilgilerle MEB sınav takvimi ve detaylar...

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İOKBS ne demek?

İOKBS, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın kısaltmasıdır. Yapılan sınav ile öğrenciler eğitimleri için burs kazanabilir ve okul masraflarına destek alabilir.

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2025 İOKBS Bursluluk Sınavı Ne Zaman?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacak.

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İOKBS ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre 2025 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı), belirlenen tarihte gerçekleştirilecek. Şu an için sınavın ertelendiğine dair bir bilgi bulunmuyor.

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Hafta sonu hangi sınavlar var?

MEB takviminde hafta sonu İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2025 /İOKBS sınavı yer alıyor.

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