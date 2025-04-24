2025 İOKBS ne zaman, ertelendi mi? İOKBS ne demek? Hafta sonu hangi sınavlar var?

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı sınav takvimini açıklamasıyla birlikte gözler, binlerce öğrencinin merakla beklediği İOKBS bursluluk sınavına çevrildi. Peki, İOKBS bu yıl ne zaman yapılacak? Sınav takviminde herhangi bir erteleme var mı? Hafta sonu gerçekleştirilecek diğer sınavlar neler? İşte güncel bilgilerle MEB sınav takvimi ve detaylar...

Takvim Foto Arşiv İOKBS ne demek? İOKBS, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın kısaltmasıdır. Yapılan sınav ile öğrenciler eğitimleri için burs kazanabilir ve okul masraflarına destek alabilir.