Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da dünayaya gelen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen ve çocukluk yıllarında birçok işte çalışan Ural'ın hayatı 16 yaşında mankenlik yapmasıyla tümden değişti.

Babası Selçuk Ural'ın velayetine ancak 17 yaşına geldiğinde geçebilen Hakan Ural, mankenlik kariyerine oyunculuğu da ekleyerek dönemin en popüler isimlerinden biri haline geldi.

İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrolü paylaştı.

Hakan Ural, 1988 yılında ise dönemin bir diğer popüler ismi Sibel Can ile hayatını birleştirdi.