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Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Sibel Can ile 11 yıl sürdürdüğü evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, 2005 senesinde Ezgi Can Ural'la evlendi. Bu evlilikten de Gisela ismini verdiği kızını kucağına alan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarıyla sık sık paylaşımlarda bulundu. Ural bu kez arşivden çıkardığı eski fotoğrafları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunarak annesi ile karelerini yayınladı. Ural'ın annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ural'ın annesi Yeşilçam yıldızı çıktı.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 14:34 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 14:34
Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da dünayaya gelen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen ve çocukluk yıllarında birçok işte çalışan Ural'ın hayatı 16 yaşında mankenlik yapmasıyla tümden değişti.

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Babası Selçuk Ural'ın velayetine ancak 17 yaşına geldiğinde geçebilen Hakan Ural, mankenlik kariyerine oyunculuğu da ekleyerek dönemin en popüler isimlerinden biri haline geldi.

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrolü paylaştı.

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Hakan Ural, 1988 yılında ise dönemin bir diğer popüler ismi Sibel Can ile hayatını birleştirdi.

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Ural, Sibel Can'la yaptığı evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural'ı kucağına alarak genç yaşta babalık duygusunu tattı.

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

11 yıl Sibel Can ile evli kalan Hakan Ural, 2002'de tanıştığı Ezgi Can ile 2005 senesinde evlendi.

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Ural'ın bu evlilikten Gisella adında bir kızı daha oldu.

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Sosyal medya paylaşımlarında üç çocuğuna da sık sık yer veren ünlü isim, son olarak merhum annesi ile paylaşımda bulundu.

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Hakan Ural, arşivden çıkardığı eski fotoğrafları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşımlarda Hakan Ural'ın annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ural'ın annesi Yeşilçam yıldızı çıktı.

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

İşte Hakan Ural başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Ebru Şallı

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Ebru Şallı

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Aslıhan Güner

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Aslıhan Güner

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Sibel Can

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Sibel Can

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

HAKAN URAL

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

HAKAN URAL VE ANNESİ

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

HAKAN URAL VE ANNESİ

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

HAKAN URAL VE ANNESİ

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Ceyhan Cem, Cemile filminde Cüneyt Arkın ile birlikte kamera karşısına geçti.

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Oktay Kaynarca

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Oktay Kaynarca ve annesi

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Ece Erken

Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...

Ece Erken