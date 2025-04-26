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İran’da patlama! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 14 ölü yüzlerce yaralı

İran’ın Bender Abbas kentindeki Şahid Recai limanında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada ülkenin en büyük ve stratejik öneme sahip olan limanın büyük hasar gördüğü bildirildi. Patlamanın limandaki bir yakıt tankerinde meydana geldiği belirtilirken nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi. Öte yandan İsrail basını ise patlama ile İsrail'in bir bağlantısının olmadığını yazdı.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 12:58 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 23:23
İran’da patlama! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 14 ölü yüzlerce yaralı

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İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentine bağlı Şahid Recai limanında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da limanda şiddetli patlama!

İRAN'DA PATLAMA

Yerel basın, bölge sakinlerinin patlamanın yeri sarstığını ve yakındaki kasabalardan duyulduğunu aktardığını aktardı.

İran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Hormozgan eyaletinin kriz yönetim şefi, "Birkaç dakika önce Shahid Rajaee limanında güçlü bir patlama meydana geldi ancak nedeni henüz bilinmiyor" dedi. Tasnim haber ajansına göre patlama, liman içindeki idari binada meydana geldi.

İran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

LİMAN'DA BÜYÜK HASAR

Tasnim daha sonra, bilinmeyen bir nedenle bir yakıt tankının patladığını bildirdi ve hızlı müdahale ekiplerinin görevlendirildiğini belirtti. Limanda tüm operasyonlarının askıya alındığı bildirildi.

Limanda büyük hasar meydana geldiği belirtilirken İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki ihracat sevkiyatlarının askıya alındığı bildirildi.

İran'da patlama, Fotoğraf Iran International'dan alınmıştırİran'da patlama, Fotoğraf Iran International'dan alınmıştır

14 ÖLÜ YÜZLERCE YARALI

İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı İskender Mumini, "Şehid Recai Limanı'ndaki olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi." dedi.

Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirten Mumini, 200 yaralının daha hastanelerden taburcu edildiğini ve şu ana kadar taburcu edilenlerin sayısının 412'ye ulaştığını bildirdi.

Mumini, halen hastanelerde yaklaşık 300 yaralının tedavi edildiğini ifade etti.

İranlı bakan, yangının kontrol altına alındığını ancak söndürme çalışmalarının halen sürdüğünü kaydetti.

İran'daki liman patlamasında 4 ölü yüzlerce yaralı

İran'da patlama, AAİran'da patlama, AA

İSRAİL'DEN "BİZ YAPMADIK" MESAJI

İsrail basınına göre, İsrailli yetkililer İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamayla ilgileri olmadığını iddia etti. İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu yetkilileri paylamayla ilişkileri olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Haberde, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile müzakerelerin üçüncü turunun Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirildiği sırada meydana geldiğine dikkati çekildi. İsrail ordusu kaynaklarının, İran'daki patlamayla İsrail ordusunun bir ilgisinin olmadığını iddia ettiği aktarıldı.

STRATEJİK LİMAN

Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı, İran'ın en önemli ticari ve lojistik merkezlerinden biri olarak biliniyor. Limandaki herhangi bir aksaklık, ülkenin dış ticaretini ve nakliye hatlarını doğrudan etkileyebilirken patlamanın ardından soru işaretleri artıyor.

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