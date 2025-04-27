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İstanbul'da önceki akşam yaşanan 4.3'lük deprem, vatandaşları yine sokaklara döktü. Üstüne bir de "Yeni sarsıntı olacak" söylentisi paniği büyüttü. Halkın çadır ve otomobillerde sabahladığı görüldü.

Depremde sarsılan sadece yer kabuğu değildir. Aynı zamanda insan zihni, duygusal dengemiz ve bizim için önemli olan güven duygusu da sarsılıyor. Çünkü her şeyin temelinde güven duygusu güven inancı vardır. İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem, sadece fiziksel değil, psikolojik etkileriyle de hem bireysel hem de toplumda izler bıraktı.

İstanbul depremi büyük paniğe neden oldu! Uzmanı yapılması gerekenleri TAKVİM'e anlattı: En güvenilir kentler nerelere? (AA)



İstanbul, 6,2 şiddetiyle sallandı. Birçok kişi panik yaptı. Psikolog Yeliz Arda, deprem psikolojisini TAKVİM'e anlattı: Deprem gibi ani oluşan, beklemediğimiz anda yaşadığımız durumlar, olaylar, felaketler doğrudan ya da dolaylı şekilde maruz kalan bireylerde ciddi travmatik etkiler yaratabilir. En sık görülen psikolojik rahatsızlık durumu Travma Sonrası Stres Bozukluğuna neden olabiliyor. Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşayan kişilerde kabuslar, geri dönüşler (flashback), yoğun kaygı, aşırı uyarılma ve kaçınma gibi birtakım belirtiler yaşayabilir.



Uzaktan tanık olanlarda yani medya aracılığı veya yakınları aracılığı ile depremi yaşayanlarda ise yoğun kaygı, güvensizlik, geleceğe dair belirsizlik veya hayalet deprem algısı gelişebilir. Hayalet deprem algısı da, kişinin sürekli deprem oluyor gibi hissetmesi, sürekli avizeleri kontrol etmesi tüm dikkatini çevredeki seslere hareketliliğe vermesiyle oluşan yoğun stres hali diyebiliriz. Kısacası beynimizin savunma refleksi. Toplum genelinde yaygın bir güvensizlik ve belirsizlik hali oluşarak toplumsal düzeyde kolektif travma meydana gelebilir. Toplumun genelinde kısa veya uzun süreli bir stres hali ve çaresizlik duygusu yaygınlaşabilir.