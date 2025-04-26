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Trump ve Zelenskiy tarihi kavganın ardından ilk kez bir arada! Vatikan’da Papa’nın cenaze töreni arasında toplantı

Papa Franciscus’un cenaze töreni için Vatikan’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray’daki tarihi kavgalarının ardından ilk kez bir araya geldi. Zelenskiy’in sözcüsü, ikilinin Vatikan’a vardıklarında kısa bir toplantı yaptıklarını bildirdi. Ayrıca Trump ve Zelenskiy, kilisede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile de bir araya geldi.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 11:54 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 14:05
Trump ve Zelenskiy tarihi kavganın ardından ilk kez bir arada! Vatikan’da Papa’nın cenaze töreni arasında toplantı

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ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da şubat ayındaki tarihi kavgalarının ardından ilk kez Papa Franciscus'un cenaze töreni için bulundukları Vatikan'da bir araya geldi.

Trump-Zelenskiy görüşmesinden ilk kare, AFPTrump-Zelenskiy görüşmesinden ilk kare, AFP

CENAZE ARASINDA TOPLANTI

Zelenskiy'nin sözcüsü yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin 26 Nisan'da Papa Francis'in cenaze töreni için Roma'ya vardığında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü söyledi.

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TÖRENDEN SONRA GÖRÜŞME SÖZÜ

Liderler arasında resmi bir görüşme için henüz büyük bir plan olmasa da toplantı aralarında konuşma fırsatı buldular. Beyaz Saray'ın haberine göre Trump ve Zelenskiy, törenden önce bir araya gelerek "çok verimli bir görüşme" gerçekleştirdi.

Trump ve Zelenskiy, AFPTrump ve Zelenskiy, AFP

ABD'nin Ukrayna ile Rusya arasında barışı sağlama çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde konuştular. Toplantının yalnızca birkaç dakika sürdüğü bildirildi.

Oval Ofis'teki sansasyonel kavgadan bu yana ilk kez bir araya gelen ikilinin, törenden sonra daha fazla görüşme yapma sözü verdiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump Vatikan'da, EPAABD Başkanı Donald Trump Vatikan'da, EPA

Trump, Zelenskiy ve aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bulunduğu diğer dünya liderlerinin cenaze töreni için Vatikan'da bulunuyor.

KİLİSEDE DÖRTLÜ BULUŞMA

Trump, Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Zelenskiy, Aziz Petrus Bazilikası'nda buluştu

Trump, Macron, Starmer ve Zelenski, Aziz Petrus Bazilikası'nda buluştu, AFPTrump, Macron, Starmer ve Zelenski, Aziz Petrus Bazilikası'nda buluştu, AFP

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TRUMP BEYAZ SARAY'DAN KOVMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy şubat ayında Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Görüşmede tansiyon yükseldi. Trump, Zelenskiy ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance kameralar önünde birbirine girmişti. Gergin toplantının ardından Trump, Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovmuştu.

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