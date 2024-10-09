van Bronckhorst’tan Semih Kılıçsoy açıklaması: Kendisini geliştirmeli!

Giovanni van Bronckhorst Frankfurt maçında yuhalanmıştı. [AFP]
"TARAFTARIN YUHALAMASI FAZLA GELDİ"
Frankfurt maçında çok iyi oynadık ama ihtiyacımız sonucu alamadık. Maçtan sonraki bazı kararlarım masa üzerine taşındı. Bazı oyunculara verilen görevlerde belki ufak yanlış anlaşılmalar oldu. Bazı aksaklıklar oldu. Fakat yine de taraftarın yuhalaması belki fazla geldi. Görevimizi yapamadığımızda eleştirilerle karşılaştığımız bir gerçek. Ama sonuna kadar gitmek istiyoruz. Üzerimizde büyük bir baskı var. Alışık olduğumuz bir durum. Taraftara keyifli anlar yaşatmak istiyoruz.
Lyon ile deplasmanda oynayacağız zor bir Avrupa müsabakası. Lyon'a karşı mutlaka iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalamadığını biliyoruz. Bu benim açımdan Türk futbolu açısından üzücü.
Oyuncuların pozisyonları rakibe göre de değişiklik gösterir. Bir denge sağlamaya ihtiyacımız var. Türkiye ve Avrupa'da oynanan oyun farklı. Türkiye'de rakipler fiziksel açıdan çok güçlü. 2 gollük bir fark yaratamadıysanız her an size sorun çıkarabilirler. Gaziantep FK maçında olduğu gibi. Oldukça talepkar bir lig. 1-2-3 gol atmadığınız sürece ligde her zaman tehlikedesiniz ve acı çekmeye hazır olmalısınız.
Giovanni van Bronckhorst semihin forma şansı bulacağını dile getirdi. [AA]
"SEMİH İÇİN BEŞİKTAŞ TARAFTARI ENDİŞELENMESİN"
Benim ilişkim Semih ile çok iyi. Onları daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Semih benim için yükselen bir yıldız, çok yetenekli bir oyuncu. Benim görevim her oyuncuyu daha iyi hale getirmek. Onunla birçok kez görüştük, geliştirmesi gereken konular üzerine konuştuk. Şu an yaptığı şey bu. Semih daha iyi bir oyuncu olacak, bu kesin. Beşiktaş taraftarları bu konuda endişelenmesin. Genç futbolcular bütün kariyerleri boyunca sıkı çalışmalılar. Semih gelecekte çok önemli bir futbolcu olarak göreceğiz Beşiktaş için.