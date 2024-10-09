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van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy açıklaması: Kendisini geliştirmeli!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah beyazlı ekibin gündemi ve geleceğe dair açıklamalarda bulundu. Hollandalı antrenör, yayıncı kuruluşa Semih Kılıçsoy hakkında ise; "Benim görevim her oyuncuyu daha iyi hale getirmek. Onunla birçok kez görüştük, geliştirmesi gereken konular üzerine konuştuk" diye konuştu.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 15:36 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 15:37
van Bronckhorst’tan Semih Kılıçsoy açıklaması: Kendisini geliştirmeli!

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Frankfurt maçını kaybeden ve Gaziantep FK karşısında da son dakika şoku yaşayarak karşılaşmadan 2 puan kaybıyla ayrılan Beşiktaş'te Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı ligde şampiyonluk hedeflediklerin ive Avrupa'da da üst tura yükselmek istediklerini ifade etti. Ayrıca kendisine yapılan protestonun fazla geldiğini belirterek oynamadığı nedeniyle gündemden düşmeyen Semih Kılıçsoy konusunu açıklığa kavuşturdu.

Giovanni van Bronckhorst gelişme kaydetmek zorunda olduklarını dile getirdi. [AA]Giovanni van Bronckhorst gelişme kaydetmek zorunda olduklarını dile getirdi. [AA]

İşte Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları...

"GELİŞME KAYDETMEK ZORUNDASINIZ"

"Gayet mutlu olabiliriz ilerlememizle. Artık 15 hafta oldu. Yeni bir sezona yeni bir projeyle başladık ve memnunum. Süper Kupa'yı kazandık bizim için önemli bir zaferdi. Müsabakalarda istediğimiz yerlerdeyiz. En azından lig için bunu söyleyebilirim. Sadece 7 maç oynadık ama uzun bir yolumuz var daha. Gelişmelerden memnun kalıp kalmayacağınızı bilemezsiniz. Takıma gelişme kaydettirmek zorundasınız. Şampiyonluk yarışında olmak ve Avrupa'da bir üst tura çıkmak istiyoruz."

Giovanni van Bronckhorst şampiyonluk yaşamak istediklerini söyledi. [AA]Giovanni van Bronckhorst şampiyonluk yaşamak istediklerini söyledi. [AA]

"KUAPALAR KAZANMANIZ GEREKLİ"

Geçen sezon Avrupa ve lig açısından en iyi performansların sergilendiğini söyleyebiliriz. Geçen senin en güzel anı Türkiye Kupası'nı kazanmak olmuş. Pek çok değişiklik oldu. Başkanla değişiklik yaşatmamız gerektiğini konuştuk. 28 futbolcuyla yollarımızı ayırdık, 8 oyuncu geldi. Sanırım ihtiyacımız olan pozisyonları doldurduk. İyi iş çıkardığımız bir diğer iş ise her oyuncuyu belli dataların ışığında takıma kazandırdık. Galatasaray'a karşı bu şekilde başlamak bizim için güzel oldu. Elde ettiğimiz pozisyonları değerlendirme şansımız oldu, büyük bir motivasyon verdi bu bize devam etmemiz için. İşi hala bitirmedik, gelişme kaydetmeye devam etmeliyiz. Daha da önemlisi sezon sonunu iyi bitirmek. Kupalar kazanmak gerekli. Bu enerjimizi yükseltecek. Birlikteliğimiz güçlü olduğu sürece bütün bariyerleri ve zor anları üstünde gelerek aşabiliriz. Hep beraber daha iyi performans vermeyi hedefliyoruz. Bizim işimiz bu, iyi oynamak. Stadyumda taraftarların enerjisinden besleniyoruz, deplasmana gittiğimizde de taraftarımızın desteği olağanüstü. Her zaman bize gurur duymamız için bir sürü neden veriyorlar.

Giovanni van Bronckhorst Frankfurt maçında yuhalanmıştı. [AFP]Giovanni van Bronckhorst Frankfurt maçında yuhalanmıştı. [AFP]

"TARAFTARIN YUHALAMASI FAZLA GELDİ"

Frankfurt maçında çok iyi oynadık ama ihtiyacımız sonucu alamadık. Maçtan sonraki bazı kararlarım masa üzerine taşındı. Bazı oyunculara verilen görevlerde belki ufak yanlış anlaşılmalar oldu. Bazı aksaklıklar oldu. Fakat yine de taraftarın yuhalaması belki fazla geldi. Görevimizi yapamadığımızda eleştirilerle karşılaştığımız bir gerçek. Ama sonuna kadar gitmek istiyoruz. Üzerimizde büyük bir baskı var. Alışık olduğumuz bir durum. Taraftara keyifli anlar yaşatmak istiyoruz.

Lyon ile deplasmanda oynayacağız zor bir Avrupa müsabakası. Lyon'a karşı mutlaka iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalamadığını biliyoruz. Bu benim açımdan Türk futbolu açısından üzücü.

Oyuncuların pozisyonları rakibe göre de değişiklik gösterir. Bir denge sağlamaya ihtiyacımız var. Türkiye ve Avrupa'da oynanan oyun farklı. Türkiye'de rakipler fiziksel açıdan çok güçlü. 2 gollük bir fark yaratamadıysanız her an size sorun çıkarabilirler. Gaziantep FK maçında olduğu gibi. Oldukça talepkar bir lig. 1-2-3 gol atmadığınız sürece ligde her zaman tehlikedesiniz ve acı çekmeye hazır olmalısınız.

Giovanni van Bronckhorst semihin forma şansı bulacağını dile getirdi. [AA]Giovanni van Bronckhorst semihin forma şansı bulacağını dile getirdi. [AA]

"SEMİH İÇİN BEŞİKTAŞ TARAFTARI ENDİŞELENMESİN"

Benim ilişkim Semih ile çok iyi. Onları daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Semih benim için yükselen bir yıldız, çok yetenekli bir oyuncu. Benim görevim her oyuncuyu daha iyi hale getirmek. Onunla birçok kez görüştük, geliştirmesi gereken konular üzerine konuştuk. Şu an yaptığı şey bu. Semih daha iyi bir oyuncu olacak, bu kesin. Beşiktaş taraftarları bu konuda endişelenmesin. Genç futbolcular bütün kariyerleri boyunca sıkı çalışmalılar. Semih gelecekte çok önemli bir futbolcu olarak göreceğiz Beşiktaş için.

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